Support financier pour la Maison Oxygène

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière supplémentaire quinquennale de 500 000 $ à la Maison Oxygène Raymond Ross de Chibougamau afin de soutenir et rehausser les services offerts aux pères en situation de vulnérabilité dans la région du Nord-du-Québec.

Elle servira de consolider l’intervention auprès des pères en situation de vulnérabilité, vivant de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale. L’aide financière sera également utilisée, entre autres, pour préserver le lien père-enfant et faciliter la réinsertion sociale et en emploi.

Oxygène Raymond-Ross profitera aussi de ce soutien que le gouvernemental donnera pour solidifier ses équipes, préserver l’expertise du personnel en place et faire face à la pénurie de main-d’œuvre.

On compte une quinzaine de Maisons Oxygène au Québec; elles offrent des services d’hébergement et de soutien pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée ou avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour les revoir.

« Notre appui aux Maisons Oxygène est primordial afin d’agir en amont et aider les pères en situation de vulnérabilité traversant diverses épreuves telles que les dépendances et les violences familiales », a fait savoir le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, par voie de communiqué. « C’est connu, les hommes sont moins enclins à lever la main lorsque le besoin se fait sentir. Avec ce financement, on envoie le message aux hommes : « Messieurs, les ressources sont là; les Maisons Oxygène sont là, n’hésitez pas à venir chercher de l’aide le temps de reprendre votre souffle ». »