Tounoir hockey amateur : Un weekend de plaisir pour aider la communauté

C’était, en fin de semaine, le retour à la normale du Tournoi de hockey amateur de Chibougamau qui a repris sa case horaire normale après une année d’interruption (2020) et une présentation tardive au printemps 2021.

Encore cette année, c’est une vingtaine d’équipes qui ont compétitionné à l’aréna de Chibougamau pour mettre la main sur les grands honneurs. « Nous sommes à pleine capacité depuis quelques années déjà avec 20 équipes qui sont divisées en 4 catégories », confirme Olivier Filion qui fait partie du comité organisateur. Les joueurs ont, cette année encore, pris part à la compétition dans 4 catégories, 4 équipes dans le « Open », 4 dans le A, 8 dans le B et les quatre dernières dans le C.

Pour la cause

Le tournoi qui se veut un moment pour tous de s’amuser et de revoir les vieux chums comme le dit si bien monsieur Filion. Mais il permet également à l’organisation de venir en aide à des familles dans le besoin. « C’est notre 14e édition et, depuis le début, tous les profits que nous amassons nous les redonnons à des familles de la région qui ont des enfants malades qui doivent se faire soigner à l’extérieur. Nous leur donnons un coup de main avec les frais de déplacement et d’hébergement. « Seulement lors de la dernière année, l’organisation a aidé six familles différentes. »

En plus de la bonne cause, le tournoi a couronné une équipe championne pour chaque catégorie. Dans la classe « Open » Les Black Salamanders repartent avec les honneurs. Pour ce qui est de la catégorie A, Les Montagnes Bleues sont les nouveaux champions de cette catégorie. Finalement, les gagnants dans le B et le C sont Les Bucks Royals et Les Malécites.

Encore cette année la foule a été nombreuse à se présenter à l’aréna de Chibougamau.