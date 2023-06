Tout est prêt à Chapais s’il y a une évacuation

La mairesse de Chapais, Isabelle Lessard, a pris la parole vers 11 h 30 ce matin pour annoncer que tout était prêt si la ville devait évacuer.

« Actuellement, nous ne sommes pas en avis d’évacuation obligatoire. Nous avons fait une préalerte hier soir pour s’assurer que les gens soient prêts advenant le cas qu’on doive évacuer. Le but de la manoeuvre est d’être le plus préventif dans nos démarches parce que ça sera plus facilitant si on doit évacuer. Je mets beaucoup d’accent sur le « si » parce que nous ne sommes pas rendus là », a-t-elle dit.

Les équipes de la SOPFEU et de la Ville survolent présentement le terrain. La mairesse prévoit faire un autre point de presse d’ici les prochaines heures.

Waswanipi et le lac Renaud ont quant à eux pris la décision d’évacuer en raison des feux qui sont menaçants à proximité.

Rappelons que la route 113 est toujours fermée. La seule option pour quitter la ville est la 167 en direction du Lac-Saint-Jean.