Tranche de vie. Cet évènement doit rester pour notre communauté

J’aimerais premièrement remercier tous les présidents du Rallye, ainsi que tous les bénévoles et supporteurs qui font que cette activité réjouissante et rassembleuse demeure en place pour tous les Chibougamois.

J’ai 54 ans et j’ai tellement de beaux souvenirs s’y rattachant.

Depuis mon enfance, quand c’est le Rallye à Chibougamau, c’est du sérieux. La visite qui arrive de l’extérieur, parenté et amis sont au rendez-vous et très fébriles.

Certains feront le semi-pro, d’autres l’amateur, etc.

Ils sont installés un peu partout pour dormir avec les bons repas en famille et les bonnes blagues etc.

Aujourd’hui par cette lettre, je veux rendre hommage à mon père, Jean-Yves Fortin, qui fait le rallye depuis 50 ans et plus. Il est âgé de 77 ans et fêtera ses 78 ans, le 10 avril prochain. Son petit-fils, Alex, est âgé de 26 ans et, depuis qu’il a 13 ans, ils sont réunis pour le Rallye des minounes, c’est sacré! C’est magnifique de voir leur complicité!

Mon père a besoin de son mécanicien Alain, le père d’Alex, et tous les proches le suivent de très près pour s’assurer qu’il ne connait aucun problème. C’est très familial! Mon mari, Dany, est chargé de prendre les photos et vidéos.

Mon père a les yeux brillants quand il parle du rallye. Il dit souvent que c’était son dernier (comme Dominique Michel avec le Bye Bye!). Mais je peux vous assurer qu’il est toujours là à 6 h du matin près pour le départ des minounes!

J’ai un peu de difficulté avec l’année de la minoune de mon père : c’est une 1964, l’année où je suis née!

Blague à part, c’était encore formidable de voir tous ces participants au départ des minounes. Tous les supporteurs avec de beaux sourires encourager leurs proches et même la température était au rendez-vous.

Grâce à cet évènement, nous pouvions revoir des gens que nous apprécions tous regroupés au même endroit en famille.

Je me disais que les enfants se forgeraient eux aussi de beaux souvenirs, comme moi dans mon enfance!

Cet évènement doit rester pour notre communauté.

Je suis une grande admiratrice de mon père. Il est comme un rayon de soleil par sa bonne humeur pour tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Cette année, il a fait le rallye avec la casquette de son ami, René Côté, qui est décédé, pour lui porter chance. Cela a porté fruit, car il a gagné le moitié-moitié à l’aréna de 1 750 $.

Mon père, avec sa belle barbe blanche de la saison hivernale, pourrait rivaliser facilement avec le vrai « père Noël!».

Souvent les jeunes disent à leurs parents : « Regarde, c’est le père Noël! »

Avec ses grandes qualités de cœur, mon père adore les gens. Il aime taquiner ses amis au café du matin« des placoteux».

Merci à tous pour votre attention. Si vous voyez, l’année prochaine au départ des minounes, une fille très fière et heureuse d’encourager son père, ce sera moi!