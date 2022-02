Transmission communautaire soutenue à Chibougamau-Chapais

La transmission communautaire est bien implantée dans le secteur de Chapais et Chibougamau. La santé publique lance un appel à la prudence et au respect des mesures.

Le virus circule plus que ce que laisse voir le nombre de cas quotidiens, estime le Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James. « Toutes les données régionales liées aux cas confirmés (cumulatif, cas actifs et éclosions) sont pour le moment sous-estimées », souligne l’organisation de la santé.

Depuis hier, 24 nouveaux cas ont été ajoutés aux données régionales; c’est à Chibougamau-Chapais que le virus circule davantage avec 18 cas supplémentaires.

Il y a actuellement 84 cas actifs confirmés dans toute la région. La majorité des cas actifs sont situés dans le secteur de Chibougamau-Chapais.

Le total cumulatif de cas confirmés par la santé publique depuis le début de la pandémie est de 814 cas.

Par ailleurs, 4 personnes sont hospitalisées à l’unité COVID-19 du Centre de santé de Chibougamau.

Sur la plateforme d’auto-déclaration des cas : au 1er février, 19 nouveaux tests rapides ont été déclarés par les Jamésiens pour un cumulatif de 118; de ce total, 78 d’entre eux affichent un résultat positif à la COVID-19. Ces données sont à interpréter avec prudence car elles pourraient contenir des doublons, des cas antérieurs, etc.

Éclosions en cours

Une nouvelle éclosion a été confirmée par la santé publique dans le secteur de Chibougamau-Chapais. Actuellement, 18 éclosions de COVID-19 confirmées sont en activité dans la région : 8 sont situées dans le secteur de Chibougamau-Chapais, 3 à Matagami, 1 à Lebel-sur-Quévillon, 2 à Radisson et 4 dans des milieux de travail en dehors des municipalités.

Pour déclarer tout résultat de dépistage rapide réalisé à la maison, rendez-vous sur https://covid19.quebec.ca/autodeclaration.