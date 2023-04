Trois boxeurs de chez nous à un gala à Chicoutimi

Le 17 mars dernier, le Club de boxe de Chibougamau était invité à participer au gala qui se tenait à Chicoutimi. Trois boxeurs ont trouvé preneur. Leur entraineur nous raconte.

Lors du troisième combat de la soirée, devant une salle comble, Jordan Tremblay monte sur le ring contre un boxeur de Jonquière, Simon Gilbert. Dès le son de la cloche, ce dernier s’élance sur Tremblay en lançant des coups que je qualifierais d’hélicoptère. Le Chibougamois est un boxeur très mobile. Aucun coup n’atteint son but. Il passe sous les bras qui n’arrêtent jamais d’essayer de le frapper. Il change les angles, il se déplace. Deux coups réussissent à atteindre Jordan. Un compte de huit est aussitôt lancé par l’arbitre. Les entraineurs étaient surpris, voyant visiblement leur boxeur aucunement ébranlé. Le combat est relancé et, encore une fois, des coups » hélicoptères » sont lancés de toutes parts. Encore une fois, Tremblay démontrait tout le contrôle qu’il avait à éviter les attaques incessantes. Encore deux coups atteignent leur but et, encore une fois, rapidement, un compte de huit s’ensuit et l’arbitre met fin au combat.

Dans ce cas, il faut comprendre la prudence de l’officiel : il voyait une grande différence au niveau de la maturité physique. Jordan était toujours sur la défensive, n’avait pas le temps de placer de coups et voyant que son adversaire lançait des coups dangereux sans contrôle, voulait éviter un coup dangereux qui aurait pu blesser le Chibougamois. Toutefois, Tremblay peut se consoler : les gens de la fédération sont venus voir les entraineurs à la fin du gala, chose qu’ils font très rarement, disant qu’ils ont rarement vu un boxeur contrôler les esquives comme lui!

Le sixième combat de la soirée met aux prises Illan Goumeziane, face au boxeur d’Alma, Kim Gauthier. Affichant un écart de près de 15 livres en faveur de Gauthier, le combat fut une exhibition. Le combat commence et plus ça avance, et moins le combat ressemble à ce qu’il devait être. Illan est un boxeur rapide et mobile. Il sait atteindre son lourd adversaire avec force. Il était même capable d’encaisser les coups. L’arbitre leur disait à quelques reprises: « Les gars, c’est une exhibition! » Mais voyant que les gars étaient à l’aise, à force égale malgré la différence de poids, il laissa aller l’action. Une très belle expérience, légèrement à l’avantage pour notre boxeur qui se prépare pour les gants de bronze.

Le dernier Chibougamois à monter sur le ring lors du neuvième combat est Edward Korczynski face au boxeur de Saint-Hyacinthe, Adam Znibaa. Ce combat était encore une exhibition. Edward, toujours combatif et déterminé, commença le combat en lion. Tout allait bien, mais Znibaa était beaucoup plus grand et gaucher. Ce dernier réussit à garder Edward à distance. Avec un boxeur gaucher, les coups arrivent à l’envers pour un droitier, et c’est difficile à évaluer. Puisqu’Edward ne recule jamais, il a quand même réussi à frapper avec force démontrant une plus belle variété de coups que son adversaire. Ce fut un combat chaudement disputé, un peu à l’avantage du boxeur de Saint-Hyacinthe dû à son contrôle de la distance. Mais devant un boxeur moins grand, et droitier, je pense que Korczynski aurait fait passer un mauvais quart d`heure à son opposant.

Une autre belle sortie où l’équipe de Chibougamau ressort avec le sourire et beaucoup d’expérience en poche!