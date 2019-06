Trois étudiants confectionnent des kayaks

En compagnie de leur enseignant François Payette, trois étudiants du Centre d’études collégiales à Chibougamau en technique du milieu naturel ont confectionné trois magnifiques kayaks.

C’est en janvier que les étudiants de première année en technique du milieu naturel, Hugo Vézina, Samuel Girard et Pierre Gallais, ont débuté un projet de construction de kayak. Leur enseignant, François Payette, mentionne : « Il y a plusieurs années, j’avais participé à un tel projet. J’ai donc débuté les recherches en compagnie des étudiants et, ensemble, nous avons décidé de le réaliser. » Celui qui enseigne depuis un an et demi au Centre d’études collégiales de Chibougamau mentionne que la confection de chacune des embarcations, d’une longueur de 17 pieds, a demandé plus de 100 heures de travail échelonnées sur 15 semaines.

La semaine dernière, le travail était très avancé et, au moment où vous lirez ces lignes, les trois kayaks devraient être presque terminés à la grande satisfaction de l’enseignant et des étudiants.

Ce projet a connu un si grand succès que François Payette regarde la possibilité pour en construire deux autres à l’automne prochain.