Trois infirmières ont décidé d’innover

Trois infirmières travaillant au Centre hospitalier de Chibougamau ont remporté une bourse lors du dernier Gala OSEntreprendre. Équipements FIX I/V est aujourd’hui une belle réalité qui cogne à la porte de tous les hôpitaux du Canada et des États-Unis avec un produit breveté qui a déjà fait ses preuves.

Louise Tremblay et Suzanne Belisle sont passionnées par leur travail, mais aussi par la grande décision qu’elles ont prises en compagnie d’une autre infirmière, Dominique Ruel, de former une entreprise Équipements FIX I/V. Il leur a fallu beaucoup de courage, une longue recherche puisque les premiers prototypes de leur produit datent de 1997. « Il existe des modèles d’attelles mais rien d’aussi efficace que ce que nous proposons aujourd’hui. Nous offrons des attelles pour les enfants de 0 à 8 ans. Il existe deux modèles, soit une attelle pour la main et une autre pour le pli du coude. Il y a 4 grandeurs pour chacun des modèles », précise Louise Tremblay.

(Plus de détails dans notre version papier du 22 mai.)