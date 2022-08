Troisième édition du Défi des 7 sommets

Avec quelques nouvelles montagnes, des guides pour des sorties à l’aurore et au crépuscule, le Défi des 7 sommets est de retour du 26 aout au 31 octobre.

L’évènement a eu de la popularité dès la première année selon un de ses initiateurs, Gabriel Folco, conseiller à la promotion de la santé à Santé en Nord Chibougamau-Chapais. « C’est une de ces idées développées en un clin d’œil et qui remporte un succès instantané alors que d’autres sur lesquelles on planche laborieusement restent impopulaires », s’amuse-t-il à dire.

L’an dernier, 1 288 personnes ont participé, soit une augmentation de 174 personnes par rapport à 2020. Certains viennent de l’extérieur de la région.

« L’engouement est là, on le constate », assure Gabriel Folco, selon qui les montagnes sont même dorénavant fréquentées en dehors de l’évènement.

Nouveautés

La grande nouveauté de l’édition 2022 de cet évènement destiné à promouvoir la santé, c’est que, pour chaque sommet, il y aura une sortie guidée lors d’une circonstance particulière, par exemple à l’aube, au crépuscule ou sous le ciel étoilé.

Une randonnée est également prévue sous la supervision de l’organisme FaunENord, qui partagera ses savoirs en botanique.

Pour résoudre une problématique souvent soulevée dans le passé, chaque entrée de sentier sera désormais clairement identifiée avec une grande affiche ornée d’un renard et d’une montagne, grâce à la collaboration de la Ville de Chibougamau. « La Ville de Chibougamau s’est vraiment impliquée cette année. C’est notre collaborateur principal », révèle Gabriel Folco.

Art rupestre

Une dimension de jeu et d’art a également été introduite dans le Sommet. Une roche peinte par Emmanuelle Gendron ou Karen Belleau sera cachée sur chaque montagne, qu’on pourra soit conserver, soit cacher sur un autre sommet. Les tribulations de ces roches seront documentées sur le groupe Facebook Santé en Nord Chibougamau-Chapais.

Le concours

Comme les années précédentes, les participants sont invités à gravir une montagne par semaine. Ils doivent se photographier au sommet de celle-ci devant le panneau indiquant son nom et faire parvenir la photo à Santé en Nord, non plus par l’application Messenger, mais sur le site https://my.forms.app/senchibchap/participationd7s. N’indiquez pas le nom de votre chien!

Les dernières semaines du Défi peuvent être utilisées à rattraper celles d’inactivité. Chaque sommet gravi donne une chance supplémentaire de remporter un des nombreux prix.

Parmi les plus importants: une passe familiale de saison de ski, une planche à pagaie et le prêt pour une journée de quatre vélos électriques. « Tous les prix liés sont reliés au plein air », fait remarquer M. Folco.

Chaque nouveau sommet du Défi sera dévoilé le vendredi matin à 7 h sur la page Facebook du groupe, permettant à ceux et celles qui sont en congé de mettre à profit cette journée.

Le côté obscur du succès

Deux montagnes qui n’avaient jamais fait partie du Défi sont au programme en 2022; on retrouve aussi une montagne déjà grimpée dans le cadre de l’évènement mais, cette fois, on propose un nouveau sentier pour y accéder.

Le conseiller à la promotion de la santé souligne qu’un équilibre a été cherché entre sommets plus faciles et sommets plus ardus, afin de permettre la participation du plus grand nombre.

Le succès de l’activité engendre des impacts pas toujours heureux.

« Un des enjeux du succès du Défi, explique M. Folco, c’est l’impact sur l’environnement. Il y a des déchets sur les sommet; en deux ans, le mont Berrigan s’est dégradé. C’est pour ça qu’il faut une rotation dans les sentiers. »

Les organisateurs du Défi des 7 sommets souhaitent que les participants adoptent les sept principes et demeurent dans les sentiers, tiennent leur chien en laisse et ramassent leurs déchets.