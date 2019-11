Un 10e anniversaire avec 24 participants

« Déjà 10 ans! » souligne la présidente des Arts en nord, Anne-Marie Allard, alors que le Salon des arts en nord se tiendra les 23 et 24 novembre prochains à l’hôtel de ville de Chibougamau.

Dès le début de la conversation, Anne-Marie Allard souligne qu’elle ne pensait jamais que ce salon se poursuivrait aussi longtemps. « Encore cette année, nous aurons 24 artisans et artistes de notre coin de pays (Chapais, Chibougamau, Mistissini) qui exposeront leurs œuvres à l’hôtel de ville de Chibougamau. Parmi ceux-ci, nous en aurons six nouveaux. Vingt-quatre, c’est le maximum que nous pouvons accepter pour l’espace que nous occupons. Les visiteurs doivent pouvoir circuler pour rencontrer et échanger avec les exposants.» L’année dernière, près de 550 personnes ont visité ce salon.

Idéal pour les cadeaux

La présidente est très fière de la qualité des œuvres qui seront présentées lors de cette 10e édition. « Il est évident que c’est l’endroit idéal pour se procurer des cadeaux personnalisés à l’approche de Noël. Si des visiteurs veulent des cadeaux encore plus personnalisés, ils pourront en discuter avec les exposants. Le cout d’entrée est de seulement 2 $ et c’est gratuit pour les 12 ans et moins. » Il y aura aussi 2 tirages de paniers de cadeaux, cadeaux fournis par les exposants eux-mêmes, et de deux certificats-salon (250 $ chacun) pour une valeur totale de 1 000 $.

« Les textiles »

Anne-Marie Allard a profité de l’occasion pour nous souligner qu’une exposition thématique aurait lieu du 6 au 11 mai 2020 à la bibliothèque municipale. Sur le thème des textiles, trois artisanes seront sur place pour exposer leur travail. « Depuis 2016, nous présentons ce type d’exposition thématique et nous en sommes à la sixième. Cela remporte un grand succès. Ce genre d’exposition permet à des artistes/artisans de se faire connaitre grâce à une diversité d’ordre artistique et de démontrer la valeur de leur travail », souligne la présidente.

Les 23 et 24 novembre, le Salon des arts en nord vous attend.