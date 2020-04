Un 2e cas de Covid-19 dans le Nord-du-Québec

Un autre cas de Covid-19 a été confirmé vendredi 3 avril dans la région de Chibougamau-Chapais portant le total à 2 depuis le début de la pandémie.

La personne identifiée, âgée dans la trentaine, était de retour d’une région du sud du Québec plus touchée que la nôtre. Par précaution et suivant les mesures sanitaires mises en place, la personne s’est placée en isolement dès son retour dans la région. Elle a consulté parce qu’elle avait des symptômes. Elle est hospitalisée et son état est stable.

L’isolement préventif a simplifié l’enquête des médecins et des infirmières de la santé publique. Lors de son passage au centre de santé, les mesures de précaution ont été appliquées de façon exemplaire, protégeant ainsi le personnel et les autres usagers, assure le CRSSSBJ.

Dans notre région, en date du 3 avril, un total de 72 personnes ont été testées. De ce nombre, 60 tests se sont avérés négatifs et 10 sont en attente.

Pour ce qui est des Terres-Cries de la Baie James, le nombre de cas est de 3 tandis que le Nunavik en compte 2.