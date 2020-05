Un 8e cas confirmé dans le Nord-du-Québec

Un nouveau cas d’infection à la COVID-19 vient d’être confirmé dans le Nord-du-Québec alors qu’il n’y en avait pas eu depuis le 13 avril dernier. Ce nouveau cas porte à 8 le nombre de cas dans la région depuis le début de la pandémie.

La personne a été dépistée à Lebel-sur-Quévillon et a probablement été infectée lors d’un déplacement au Québec. Elle se porte bien et est hospitalisée dans un établissement désigné à l’extérieur du Nord-du-Québec.

Selon le Centre de santé et des services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), la personne a observé toutes les mesures d’isolement et autres mesures de prévention et de contrôle des infections dès que les premiers symptômes compatibles avec la COVID-19 ont été identifiés.

Le CRSSSBJ souligne que ce nouveau cas dans la région, alors qu’il n’y en avait aucun depuis plusieurs jours, « met en lumière que la vigilance et l’application des mesures de prévention ainsi que le respect des mesures sanitaires édictées par le premier ministre doivent se poursuivre. »

Le bilan dans la région à ce jour est de 8 cas confirmés, 192 tests de dépistages réalisés, 15 résultats en attente. Les 7 premières personnes infectées sont toutes guéries. Chaque jour, environ 5 à 10 tests sont réalisés dans l’ensemble de la région. Le nombre de dépistages augmentera suivant le nouveau plan de diagnostic des cas de COVID-19 au Québec annoncé le 1er mai. Cette stratégie de dépistage massif permettra d’avoir une meilleure mesure de la transmission communautaire.

Terres-Cries de la Baie-James

Pour ce qui est des Terres-Cries de la Baie-James, 3 nouveaux cas se sont ajoutés depuis hier pour un total de 11 en date d’aujourd’hui.