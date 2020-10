Un 9e cas de COVID-19 dans la région

Une personne avec une résidence dans le Nord-du-Québec a été testée positive à la COVID-19. Selon ce que rapporte la Direction de santé publique du Nord-du-Québec, l’individu n’est pas physiquement dans la région actuellement et ce depuis plusieurs jours.

Les cas de COVID-19 positifs sont comptabilisés selon la région de résidence de la personne. Les plus récents cas positifs pour le Nord-du-Québec avaient été identifiés en avril dernier, ce qui porte maintenant le nombre à 9 cas de COVID.

Rappelons que le gouvernement a fait passer la région au palier jaune (préalerte) un peu plus tôt cette semaine. La décision de passer d’un palier à un autre est basée sur un ensemble d’éléments notamment la situation épidémiologique, le contrôle de la transmission et la capacité du système de soins, dans la région et aussi à l’intérieur du Québec.

Le palier jaune (préalerte) appelle les citoyens de la région à rehausser le niveau de vigilance et à respecter rigoureusement les mesures édictées par le gouvernement.