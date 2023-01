Un accident fait une victime sur la 167

Un accident mortel a eu lieu hier à Chibougamau. Vers 15 h, les policiers du poste de Chibougamau ont été appelés au kilomètre 212 sur la 167 pour une collision frontale entre deux véhicules.

Pour des raisons encore inconnues, un des deux véhicules a dévié de sa trajectoire pour entrer en collision avec une voiture qui roulait en sens inverse. La conductrice de la voiture qui a dévié est demeurée coincée. Les pompiers ont dû intervenir avec les pinces de désincarcération pour l’extirper de l’habitacle. Louise Poirier, 61 ans, de Chibougamau a subi des blessures graves et son décès a été constaté à l’hôpital. La passagère qui prenait place à bord du véhicule a aussi été blessée de façon importante, tout comme le conducteur de l’autre véhicule, mais selon les policiers de la Sûreté du Québec (SQ), leur vie ne serait pas en danger.

Un reconstitutionnaliste de la SQ a été demandé sur les lieux. La circulation, qui a été interrompue jusqu’à 19 h pour être par la suite autorisée en alternance, a été rétablie vers le milieu de la soirée.

Une ambulance fait des tonneaux

En lien avec cet accident mortel, l’ambulance de Chapais qui se rendait sur les lieux pour aider les victimes sur la 167 a fait des tonneaux. Selon les premières informations reçues, les paramédics qui étaient à l’intérieur de l’ambulance n’ont pas été blessées. Les deux ambulances et le Service incendie de Chibougamau étaient dépêchés comme premier répondant. L’ambulance de Chapais était hors service et le territoire a subi une découverture. L’ambulance la plus proche était celle dans le parc de Chibougamau.