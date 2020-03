Un accompagnement personnalisé pour les entreprises

Les bureaux de Développement Chibougamau sont présentement fermés, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus de service. C’est tout à fait le contraire comme nous l’a expliqué la directrice générale, Lyne Choquette.

Pour répondre aux mesures annoncées par les gouvernements, Développement Chibougamau, comme certaines entreprises, a dû fermer temporairement ses bureaux. Cependant, comme le précise la directrice générale, Lyne Choquette, l’équipe est au travail. « Nous avons mis en place une veille médiatique quotidienne. Notre équipe effectue du télétravail et reste à l’affut des mesures annoncées par les gouvernement et organismes afin de minimiser les impacts du ralentissement économique pour nos entreprises locales. Nous sommes en mesure de donner toutes les informations sur l’aide aux entreprises. Il suffit de laisser un message et un transfert automatique se fera vers un membre de notre équipe. Un véritable accompagnement personnalisé en composant le 418-748-6060 poste 4442. Vous pouvez aussi communiquer au ksevigny@devchib.org ».

Une source d’informations

La directrice générale siège à l’Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ). « Avec l’APDEQ, nous effectuons des partages d’informations afin d’être à la fine pointe des différents développements. Par exemple, les nouveaux programmes qui sont mis de l’avant par les gouvernements pour venir en aide aux entreprises et travailleurs touchés par les mesures préventives. Toutes ces informations sont disponibles à Développement Chibougamau. Nous sommes là pour vous donner ces informations et vous aider dans cette période difficile. »