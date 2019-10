Un appui pour les médias locaux

Dans les dernières semaines, le candidat du Bloc québécois dans le comté Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, a signé une lettre en appui aux trois hebdomadaires locaux de son comté. La présidente de Tire-média, qui détient les journaux La Sentinelle et Le Jamésien, le félicite pour cette démarche et invite les autres candidats à signer cette lettre.

À titre de candidat officiel à l’élection fédérale du 21 octobre prochain, il reconnait le rôle essentiel de la presse locale et régionale et entend manifester son appui au maintien de ces médias sur le territoire du comté Lac-Saint-Jean. « Je considère que les médias locaux et régionaux agissent comme un rempart de la démocratie et véhiculent une information de qualité soutenue par la rigueur journalistique. La campagne électorale sera couverte pendant un mois par les artisans des médias et c’est important pour moi de la commencer en soutenant leur travail capital. »

Défendre notre présence

La présidente de Tire-Média, Karine Desbiens, félicite Alexis Brunelle-Duceppe pour cette démarche. « Tire-Média collabore de façon régulière avec l’équipe de l’Étoile du lac, du Lac-Saint-Jean et du Nouvelles Hebdo. Je ne peux qu’apprécier le geste de ce candidat. Il invite même les autres candidats à signer cette lettre pour soutenir et assurer la pérennité de ces trois hebdomadaires. En pleine crise des médias, c’est rassurant de voir que des candidats sont préoccupés par cette situation et garantissent leur appui après les élections. Un bel exemple à suivre dans tous les comtés. »