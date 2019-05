Un budget de 125 000 $ sera à votre disposition

Dans le cadre de sa Politique de participation publique, la Ville de Chibougamau propose un budget participatif citoyen (BPC) et l’enveloppe pour 2019 a été fixée à 125 000 $. La population sera donc invitée à soumettre des projets. Auparavant, une consultation publique sur le sujet aura ce soir à l’hôtel de ville à compter de 19 h.

C’est le conseiller municipal, Alain Poirier, qui pilote la Politique de participation publique qui a été adoptée par le conseil au mois de mars dernier. Comme l’explique ce dernier, au sein de cette politique, il existe un budget participatif citoyen. « La Ville met un budget à la disposition des citoyens. Ces derniers proposent des projets d’immobilisation suivant certains critères d’admissibilité. Par la suite, ce sont les citoyens qui votent sur le ou les projets qu’ils souhaitent voir réaliser. L’enveloppe pour 2019 a été fixée à 125 000 $. »

Différents objectifs favorisent cette décision comme de permettre aux citoyens de se prononcer sur une partie des investissements publics et leur permettre d’agir dans leur collectivité de manière positive. Le BPC veut développer une culture de participation citoyenne et familiariser les citoyens aux étapes d’un investissement en milieu municipal. Un autre point important est la sensibilisation des jeunes au processus démocratique.

Les projets

Comme le souligne Alain Poirier, le BPC se divise en deux volets. « Pour cette première édition, nous n’avons pas de budget dédié spécifiquement à l’un ou l’autre des volets. Le volet général s’adresse aux personnes de 17 ans et plus et le volet jeunesse aux personnes âgées entre 12 et 16 ans. À l’exception des membres du personnel de la Ville et des membres du conseil municipal, toute personne citoyenne peut déposer un projet. Les personnes participantes devront prendre part au processus à titre personnel. »

Peuvent être proposés tous types de projet engendrant une dépense d’immobilisation en équipement, aménagement ou infrastructure. Les projets devront aussi répondre à différents critères d’admissibilité alors que ceux-ci devront s’inscrire dans les principes généraux de développement durable.

Un comité de pilotage

Un comité de pilotage du BPC devra être formé et il sera composé de la mairesse, du directeur général et d’un coordonnateur d’un service municipal. Il y aura aussi 2 citoyens âgés de 17 ans et plus et 2 autres âgés de 12 et 16 ans. « Pour les membres citoyens, un appel sera lancé pour recueillir des candidatures dans les deux catégories », a mentionné le conseiller municipal.

Ce comité procèdera à l’analyse de recevabilité des projets, selon différents critères d’admissibilité. Il aura donc un rôle important à jouer.