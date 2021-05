Un chèque de 7 010 $ est remis au Carrefour communautaire

Ovide Ross de l’Association des minounes extrêmes de Chibougamau (AMEC) a décidé de participer à l’évènement « 28 jours sans alcool » qui se déroulait en février dernier. Le résultat : un beau chèque de 7 010 $ qui a été remis au Carrefour communautaire de Chibougamau.

Lorsqu’il a décidé de sa participation aux « 28 jours sans alcool », Ovide Ross a pris les choses au sérieux. « J’ai décidé de rencontrer des gens pour m’accompagner dans ce projet. Au bout d’une semaine ou deux, comme les montants amassés étaient appréciables, j’ai décidé de poursuivre ma petite levée de fonds au nom de l’Association des minounes extrêmes de Chibougamau. L’AMEC existe depuis 2004 et, malheureusement, la pandémie nous a obligés à cesser nos activités. Cependant, j’ai un autre projet en préparation et, dès que la situation reviendra à la normale, on va le réaliser. » Celui qui a toujours à cœur l’AMEC a choisi un organisme à qui il remettrait l’argent amassé. En cette période de pandémie, son choix s’est porté sur le Carrefour communautaire de Chibougamau et sa directrice, Brigitte Rosa, qui fait un travail extraordinaire.

Donner au suivant

Pour Ovide Ross, il est important de s’impliquer dans notre communauté. « Dans ma tête, je voulais faire un 28 jours payant. Je croyais avoir un peu de misère, mais les gens ont embarqué à 100 milles à l’heure. Pour moi, c’est important de redonner à Chibougamau, car c’est ma ville. À chaque fois que l’AMEC fait une activité, elle remet les profits à des gens de la région. Nous ne sommes pas là pour faire de l’argent. »

C’est un grand total de 40 familles ou compagnies qui ont participé à la collecte de fonds alors que le montant total se chiffre à 7 010 $. Le chèque a été remis la semaine dernière à la directrice générale du Carrefour communautaire de Chibougamau, Brigitte Rosa.