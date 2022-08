Un ex-maire de Kuujjuaq, candidat libéral dans Ungava

Maire de Kuujjuaq pendant deux mandats de 2012 à 2018, Tunu Napartuk représentera le Parti libéral du Québec (PLQ), dans Ungava, lors du prochain scrutin provincial qui se tiendra le 3 octobre prochain.

Il y a deux semaines le candidat qui aura 50 ans en septembre a reçu un appel du PLQ.

« L’organisation m’a téléphoné pour me demander si j’étais intéressé de les représenter dans le comté Ungava. J’ai accepté cette offre », commente le candidat libéral. Celui qui travaille comme directeur au département des services complémentaires et écoles compatissantes pour le compte du Centre de services scolaire Kativik qui dessert le territoire du Nunavik prend donc le bâton du pèlerin jusqu’au jour du scrutin.

La politique depuis son jeune âge

Depuis son jeune âge, la politique coule dans les veines de Tunu Napartuk. Pour lui, la politique est une seconde nature. « Ça fait partie de ma vie. À l’école, je faisais partie du conseil étudiant. À Kuujjuaq, j’ai donné du temps au comité local des jeunes. Par la suite, j’ai agi comme représentant régional de l’association des jeunes. »

Pour les prochaines années, il souhaite représenter son peuple. « Depuis un certain temps, je ressentais ce besoin d’aider les Cris et les Jamésiens en devenant le porte-parole du comté d’Ungava. Je désirais obtenir une opportunité pour réaliser ce rêve, » ajoute-t-il.

Réalités différentes

Le candidat libéral se sent très chanceux d’avoir été choisi pour représenter cette région nordique du Québec, la plus grande de la province. « Nos enjeux sont réels et surtout différents de la réalité des autres régions du Québec. Si je suis élu, je vais me faire un devoir de bien représenter toute la population de la circonscription d’Ungava. Je suis prêt à écouter leurs réalités et leurs besoins », conclut celui qui tente sa chance en politique provinciale pour une première fois.