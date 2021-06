« Un grand pas vers une victoire pour les peuples autochtones »

Le projet de loi C-15, Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, a franchi toutes les étapes et a été adopté en 3e lecture à la Chambre des communes. Le projet de loi est maintenant envoyé au Sénat.

La députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou, Sylvie Bérubé, a précisé la semaine dernière : « Le texte prévoit l’obligation pour le Gouvernement du Canada de prendre des mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’élaborer puis mettre en œuvre un plan d’action visant à atteindre les objectifs de la Déclaration. » Celle-ci poursuit : « Cet important projet de loi réclamé depuis longtemps par les peuples autochtones aurait dû obtenir l’appui de tous les partis, mais les conservateurs ont voté contre, ainsi que le député indépendant, Derek Sloan, un ancien conservateur. »

Un allié des Premières Nations

Pour Sylvie Bérubé, les peuples autochtones ont subi des injustices historiques à cause du colonialisme et de la dépossession de leurs terres. « Il est grandement temps qu’on répare ces injustices. Puisque le Bloc québécois s’est, à de nombreuses reprises, engagé à être un allié des Premières Nations et puisque l’appui à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est une position historique de notre formation politique, il allait de soi que notre parti appuie C-15 à toutes les étapes à franchir en Chambre et c’est ce que nous avons fait. »

Au Sénat

Le projet de loi est maintenant envoyé au Sénat et la députée d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou espère que celui-ci l’adoptera rapidement. « Il est important qu’il obtienne la sanction royale avant le déclenchement des prochaines élections fédérales. Les peuples autochtones ont déjà trop attendu. »

Bas de vignette

La députée Sylvie Bérubé a souligné que le Bloc québécois était un allié des Premières Nations.

Photo : courtoisie