Un immense succès pour le Tournoi de pêche de l’ACPC

Impossible de manquer l’endroit au kilomètre 13 du chemin forestier de Chantiers Chibougamau. Il y avait des véhicules sur au moins un kilomètre.

C’est le président, Stéphane Tremblay, qui sera mon guide pour la visite. Confortablement assis derrière sa motoneige avec un soleil magnifique et une température au-dessus de zéro, tout le monde est heureux au tournoi de pêche sur la glace de l’Association chasse et pêche de Chibougamau (ACPC). La pêche semble vraiment secondaire et l’organisateur de cette magnifique journée, Billy Gaudreault, nous confirme que tous les records sont battus. Il y a plus de 300 personnes sur le lac David, c’est donc un immense succès.

À la réception, Valérie Pichette nous souhaite la bienvenue. À l’extérieur de la grande tente, il y a des hotdogs et il est possible de se procurer des brimbales pour la pêche sur la glace. Tous les visiteurs peuvent donc en profiter. Comme c’est véritablement une journée de pêche familiale, il y a une multitude d’enfants qui sont initiés à ce sport. Un peu plus loin, des représentants de Sports plein air Chibougamau présentent des motoneiges de différentes catégories.

Une motoneige vient nous avertir que la conjointe de Stéphane a une prise. Nous nous rendons rapidement à la place de pêche et en effet, un beau brochet a été capturé. En deux minutes, quelques photos et le président remet la prise à l’eau tout en discutant avec l’organisateur Billy Gaudreault.

En soirée, les amateurs avaient rendez-vous au Club de golf pour une soirée cinéma. En effet, Chassomaniak était en ville avec des films à faire rêver tous les amateurs.