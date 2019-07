Un livre pour souligner les 50 ans d’histoire de la chorale

Après plus de 2 ans de recherche, Liane Boulanger et Roger Caron affichaient un grand sourire la semaine dernière à la Société d’histoire de Chibougamau. Ils présentaient un album commémoratif soulignant les 50 ans d’histoire des Voix de la vallée du cuivre.

Le président, Michel Claveau, n’a eu que des éloges envers tous ceux qui ont collaboré à la rédaction de ce livre et principalement envers Liane Boulanger et Roger Caron, eux qui y ont consacré plus de 2 ans de travail. Les personnes intéressées pourront se procurer un livre ou un DVD; il y a même une édition spéciale qu’il faut commander.

Plus de détails dans notre édition du 10 juillet.