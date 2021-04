Un météorite aurait été vu à Chibougamau?

Il semblerait que le 4 avril dernier, à 21 h 45, un météorite aurait été vu dans le ciel de Chibougamau? Nous avons donc consulté un expert en la matière : Pierre Bureau.

Dès le début de la conversation, Pierre Bureau souligne qu’il en a entendu parler, mais que lui ne l’a pas vu. Cela ne veut pas dire cependant que ce n’est pas le cas. Cela arrive très souvent, mais il est toujours difficile de déterminer l’endroit où il va tomber. Ce que dit notre expert est vrai, car un météorite que l’on surnomme en passant « bolide » a été vu à la fin de février pendant 7 lumineuses secondes. Précisons qu’il a été vu en même temps en Montérégie, en Ontario et en Nouvelle-Angleterre… Il est donc assez difficile de déterminer son point de chute.

Près de l’aéroport

Pour sa part, Pierre Bureau a vu un bolide en octobre 2017 alors qu’il circulait non loin de l’aéroport. « Cela a été très bref, mais aussi très beau avec de magnifiques couleurs. J’ai même entendu le bang supersonique qui le distingue d’une étoile filante par exemple. Cependant, il m’a été impossible de déterminer son point de chute. C’est toujours une question de secondes et, à moins d’être vraiment près, c’est très difficile à déterminer. » Précisons que les météorites ou bolides sont des cailloux de différentes grosseurs qui se désintègrent en entrant dans notre atmosphère.

Un immense astéroïde

Au cours de mes recherches, j’ai appris que la NASA a confirmé que le 21 mars dernier, un astéroïde 10 fois plus gros que le stade olympique de Montréal s’est approché de la terre. Son dernier rapprochement aurait eu lieu au début des années 1900 et il va revenir vers 2200. Son approche a été de 2 millions de kilomètres de la terre, soit 5 fois la distance de la Terre à la Lune. Vraiment pas trop inquiétant. Cependant, le printemps favorise des mouvements dans le ciel. Il se peut donc que, si on demeure vigilants, nous aurons peut-être la chance de voir au moins une étoile filante ou même un bolide.

Bas de vignette

Voici une étoile des Perséides très brillante, étoile filante du mois d’aout. Trajectoire visible en moins d’une demi-seconde! Les bolides seraient encore plus brillants et la durée entre 1 seconde à 5 secondes. S’il y a un bang « supersonique », vous avez alors affaire à un météore qui produira possiblement des météorites ou une seule météorite (plus rare).

Photo : courtoisie