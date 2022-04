Un nouveau DG au CECC

Bardé de diplômes et bénéficiant d’une expérience à la fois à l’international et chez les Cris, le nouveau directeur général du Centre d’Études collégiales à Chibougamau (CECC), Pierre Desjardins, est entré en poste le 12 avril.

Jusqu’au 31 décembre dernier et depuis cinq ans, M. Desjardins était coordonnateur national et conseiller technique pour Éducation internationale au Mali. Il y a monté le programme de formation pour les gestionnaires et les pédagogues de la coopérative, qui regroupe les centres de services scolaires québécois. Il était précédemment directeur de l’éducation aux adultes à Mistissini, pour la Commission scolaire crie, un poste qu’il a occupé durant sept ans.

Un retour heureux

Rencontré à sa seconde journée de travail, fort occupée, monsieur Desjardins a assuré de son enthousiasme tant pour le poste que la région. « Quand j’ai vu l’ouverture, je n’ai pas hésité, dit-il. J’ai adoré mon séjour chez les Cris et dans la région. Les gens sont accueillants, c’est un mode de vie que j’aime et […] il y a des défis que je me sens capable de relever. »

Accroissement de la population

Parmi ces défis auxquels réfèrent Pierre Desjardins se trouve l’accroissement de la population étudiante, une tâche à laquelle son prédécesseur, Dave Harvey, s’était attelé.

De nouvelles spécialisations sont nées au CECC sous l’égide de ce dernier et de son équipe : les Techniques d’éducation spécialisée, le tremplin et les Techniques du milieu naturel en anglais, un service à la transition culturelle et linguistique. Le nombre d’inscriptions est pour l’instant modeste. « On veut augmenter nos cohortes, de dire M. Desjardins. Nous avons des enseignants très qualifiés, nous avons de beaux espaces, on veut les utiliser plus. »

Démarches en cours

Des démarches sont déjà commencées pour positionner le CECC à l’international, en développant la nordicité comme image de marque du CECC, en tablant sur la réputation du Cégep de Saint-Félicien, auquel est associé le CECC, en sciences naturelles.

Le CECC cherche également à accueillir davantage de Cris, ce qui éviterait à ces derniers de s’exiler.

L’an passé, le CECC a fait une tournée des classes de secondaire IV et V d’Eeyou Istchee. Le nouveau directeur général souhaite que de telles initiatives soient reconduites, éventuellement ciblées sur d’autres régions du Canada.

Le 20 avril, un nouveau salon autochtone sera inauguré au CECC, destiné à la sécurisation culturelle des Cris et mettant en relief une oeuvre d’art coréalisée par Jimmy Tim Whiskeychan et Stéfanie Thompson

« Ça se situe dans le mouvement d’intégration des cultures, de rapprochement des populations du Nord », note M. Desjardins.

Pour une résidence étudiante

Le logement étudiant est un élément-clé du plan d’expansion du CECC. Un projet de résidence est en gestation, en collaboration avec le Centre d’amitié Eenou de Chibougamau. « La réponse a été favorable. Il y a un accord de principe du ministère, mais il faut remettre à jour notre projet », commente M. Desjardins. Cette mise à jour concerne le nombre et le type de logements disponibles dans la future résidence.

En 2020, le gouvernement québécois annonçait du financement pour des résidences autochtones à Sept-Îles et Trois-Rivières. Devant la popularité de cette initiative, le gouvernement aurait accepté de construire d’autres résidences et Chibougamau serait parmi les lieux considérés, selon M. Desjardins.

L’ancien directeur du CECC, Dave Harvey, demeure dans les parages durant quelques semaines pour faciliter la transition. M. Desjardins étudiera avec lui le plan stratégique 2018-2023 afin faire le point sur ce qui a été réalisé et sur ce qui reste à accomplir.

Légende: Le nouveau directeur du Centre d’études collégiales à Chibougamau apporte avec lui une importante expérience en éducation mais aussi dans diverses cultures. (Denis Lord)