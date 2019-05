Un nouveau skate parc plus grand

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a confirmé en séance du conseil que le skate parc et le jardin communautaire seront redonnés à la population dès que les travaux dans le secteur seront terminés.

Madame Cyr souligne que les travaux ont commencé tôt dans ce secteur spécifiquement pour qu’on puisse redonner aux jeunes leur skate parc, qui sera plus grand et plus fonctionnel au final, ainsi que le jardin communautaire afin que les gens puissent y planter le plus tôt possible.

Cependant, la mairesse n’a pas voulu donner de date précise. On espère donc que ce sera le plus tôt possible puisque les travaux vont bon train et qu’ils respectent les échéanciers, selon les responsables de ces dossiers.

(D’autres détails dans notre édition du 29 mai.)