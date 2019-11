Un nouveau Snowdog pour l’entretien des pistes de fat-bike

Mercredi dernier, il y avait plusieurs sourires au Centre plein air Mont-Chalco. L’équipe de Sport plein air Chibougamau était sur place pour la livraison d’un Snowdog. Ce dernier servira à l’entretien des pistes de vélos fat-bike.

Le directeur général du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, soulignait à cette occasion : « Le vélo de type fat-bike est de plus en plus populaire dans la région. Nous avons plus de 10 kilomètres de pistes entretenues au cours de la saison hivernale. Sport plein air Chibougamau a décidé de nous faire cadeau d’un Snowdog pour l’entretien de ces pistes. C’est vraiment très apprécié! L’entretien de ces pistes a déjà débuté. Les gens de Sport plein air veulent s’impliquer avec nous. Ils viendront faire différentes démonstrations au cours de l’hiver. »

Demande de subventions

Le Centre plein air Mont-Chalco envisage de faire l’acquisition de quelques fat-bike afin de permettre à des gens d’essayer ce sport. Comme l’explique le directeur général : « Nous avons fait une demande de subvention à Sport Loisir pour faire l’acquisition de quelques vélos fat-bike. Cela permettra à des gens d’essayer ce sport qui est très bien adapté pour notre région. Nous ferions la location à un cout minime, car la pratique de ce sport est de plus en plus populaire. »