Un point de contrôle à l’entrée du parc

Un point de sensibilisation est en place depuis ce midi sur la route 167 au nord de La Doré. Il vise à amener les personnes qui se déplacent à faire une réflexion sur la nécessité de se déplacer ou la possibilité de reporter un voyage qui pourrait l’être. Bien que non recommandés, les déplacements ne sont pas interdits et la région n’est pas fermée à la circulation.

« Si le déplacement est réalisé, de l’information sera donnée pour que les personnes prennent des mesures rigoureuses pour se protéger pendant le déplacement et pour protéger les Jamésiens et les Cris à leur retour », mentionne le Centre de santé et de services sociaux de la Baie-James par voie de communiqué.

Ce point de sensibilisation est en place pour une période de 14 jours, et sera réévalué ultérieurement avec le soutien des élus, des chefs, des dirigeants des établissements de santé et des équipes en santé publique des deux régions qui pourront faire la recommandation de son maintien ou non au gouvernement du Québec.

Le Nord-du-Québec demeure au palier jaune de préalerte. Toutefois, les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Québec connaissent une situation différente. « La circulation des personnes en provenance de ces deux régions dans les communautés, villes et localités préoccupait le réseau de la santé et des services sociaux de même que les chefs et les élus des deux régions. Entre autres objectifs, la diminution de la circulation dans nos régions soutiendra l’autonomie du réseau de la santé en évitant de devoir transférer des patients avec la COVID-19 dans les régions du sud, déjà très occupées et de protéger des populations autochtones davantage vulnérables », explique le CRSSSBJ.