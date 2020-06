Un résultat régional en moins de deux heures

Depuis quelques semaines maintenant, le CRSSSBJ est en possession d’un appareil qui permet d’effectuer des tests de dépistage de la COVID-19 ici même à Chibougamau. Les résultats peuvent être connus en aussi peu que 2 heures.

Simplexa

Les autorités de la santé le répètent souvent : pour être capable de mieux connaitre ce nouveau coronavirus et appliquer les meilleurs moyens pour bloquer le plus possible sa transmission, il faut faire des tests, beaucoup de tests. C’est pour ce faire que les autorités régionales se sont munies d’un appareil soit le « Simplexa » de la firme DiaSorin. Cet appareil est capable de faire les tests ici même en région en quelques heures seulement.

Plus efficaces

Avant l’arrivée de cet appareil dans le secteur de Chibougamau, les tests étaient envoyés au Saguenay pour être analysés. On comprend les délais dus au transport des échantillons, alors imaginez le scénario dans lequel une personne est hospitalisée en attente de résultat dans la zone Covid. Nous n’avons que 8 places dans cette zone à Chibougamau. Si les tests sont faits ici, rapidement, en quelques heures à peine, et si le résultat est négatif, on peut libérer une place en zone Covid. Cependant avec des tests analysés au Saguenay, le délai est d’au moins 3 jours.

Deux autres appareils en région

La région va recevoir deux autres appareils vers la mi-juin. Ils seront acheminés à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami. Le délai de formation des employés et de calibration des appareils devraient les rendre opérationnels au plus tard vers le milieu du mois de juillet. Les appareils pourront effectuer une dizaine de tests journaliers. Comme la direction du CRSSSBJ s’est donnée pour objectif de faire une moyenne de 20 tests par jour, on comprendra que des tests seront encore acheminés à Saguenay pour fin d’analyse. Cependant les tests qui seront traités à l’extérieur seront des tests jugés non urgents. Ils concerneront donc des gens qui sont capables d’attendre à la maison sans grands symptômes apparents ou des personnes testées qui sont simplement asymptomatiques et que les délais n’incommoderont pas ou ne mettront pas leur vie en danger.