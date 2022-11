Un retour en force à Chibougamau-Chapais

L’Opération Nez rouge a lancé sa 39e campagne de raccompagnement annuelle, le 1er novembre dernier. Du 25 novembre au 31 décembre prochain, les automobilistes pourront compter sur une option supplémentaire pour un retour en toute sécurité après leurs soirées festives.

L’Opération Nez rouge, secteur Chibougamau, sera en service les 25, 26 novembre, 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre. À Chapais, le service sera disponible les 2, 3, 9, 10, 16 et 17 décembre. Le comité organisateur vous invite à vous inscrire en tant que bénévole sur le site Internet dans l’onglet « Devenir bénévole ».

Tu pourras pu t’en passer

Grâce au thème Tu pourras pu t’en passer, la nouvelle campagne publicitaire souligne l’esprit rassembleur de l’Opération Nez rouge et l’expérience unique vécue autant par les bénévoles que par les personnes utilisatrices du service. À travers ses différentes déclinaisons, le message vise à inciter la population à contribuer au succès de la campagne annuelle, soit en appelant le 1 866-DESJARDINS ou encore en participant à une ou à plusieurs soirées de raccompagnement.

Pour propulser ce message, l’Opération Nez rouge pourra compter sur un bénévole d’expérience ayant porté le populaire dossard rouge pendant plusieurs années : l’humoriste Mathieu Dufour. Entre autres connu pour ses talents d’improvisateur et pour sa proactivité sur les réseaux sociaux, Math Duff, fan-fini de l’Opération Nez rouge, sera assurément un allié de taille pour cette nouvelle campagne annuelle.

En constante évolution, l’Opération Nez rouge proposera plusieurs nouveautés cette année, dont la possibilité pour les bénévoles de procéder en ligne à leur inscription, sans autres démarches supplémentaires.

« Les dernières années auront certes été ponctuées de grands défis et d’incertitudes, mais nous sommes très fiers des organisations locales qui travaillent sans relâche. Il est certain que 2022 sera un nouveau départ pour plusieurs d’entre elles et nous ne pouvons qu’être reconnaissants de tout le travail accompli jusqu’ici pour mener à bien cette 39e édition », indique Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge.