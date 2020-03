Un service d’aide alimentaire d’urgence pour ceux dans le besoin

Le Carrefour communautaire a mis sur pied un service d’aide alimentaire d’urgence afin d’aider les personnes qui sont dans le besoin.

Si la situation actuelle vous cause des soucis dont celui de vous nourrir ou si vous êtes isolé et avez besoin d’aide pour l’épicerie, communiquez avec l’équipe au 418 748-7266 ou 418 748-1628. Une personne échangera avec vous afin de déterminer vos besoins et quelques alternatives vous seront proposées.

Afin de limiter les risques de propagation de la COVID-19 et de respecter les directives gouvernementales, le Carrefour communautaire a malheureusement dû fermer l’accès à ses locaux. Le Carrefour profite de cette période de confinement pour déployer son plan d’aide à la communauté et il veut rassurer la population qu’il ne ménagera aucun effort pour supporter les personnes et les familles qui auront besoin d’aide alimentaire au cours des prochains jours et des prochaines semaines.

Vous êtes en santé et souhaitez offrir votre aide au Carrefour communautaire? Il a besoin de votre aide! Vous préférez faire un don? Dans les deux cas, communiquez avec l’équipe au 418 748-7266.