Un spectacle d’envergure pour inaugurer la scène Desjardins

Le samedi 17 septembre prochain à 19 h, on procédera au « baptême » de la scène Desjardins lors de la présentation d’un premier spectacle. Les spectateurs auront l’occasion, dans un secteur 100 % naturel, d’entendre et de voir la prestation du groupe Bubble Bum et d’autres artistes qui se réservent des surprises pour le public.

La scène aménagée l’automne dernier dans le Sentier pédestre du bonheur à Chibougamau a couté plus de 5 000 $. « Ce sentier, par ses aménagements, présente et propose les valeurs de la vie et la scène devient un véhicule de rassemblement. On a bien hâte d’accueillir les gens pour la présentation de cette soirée. Un service de bar sera disponible sur place », explique Dany Larouche, coordonnatrice du Sentier du bonheur. « Plusieurs connaissent déjà ce sentier, mais pas sous cette nouvelle formule », ajoute-t-elle.

Un premier test

Le comité responsable du Sentier et de la scène rappelle que le maitre d’œuvre de ces infrastructures est un organisme sans but lucratif (OSBL).

« Habituellement les gens à Chibougamau ont l’occasion, la plupart du temps, d’assister à des spectacles gratuits. Toutefois, dans notre cas, nous devons vendre des billets à 15 $ en prévente à la librairie Hamster (Équipement de bureau Ungava). En prime, ils donnent droit à un tirage d’une carte-cadeau de 250 $ de IGA Clément Breton. À la porte, les billets seront en vente à 20 $. »

Pour le spectacle, un transport communautaire au cout de 5 $ est offert à partir de l’hôtel de ville de Chibougamau. L’horaire de ce service sera disponible dans la semaine qui précède l’évènement, sur la page Facebook Le Sentier du bonheur. « La scène qui se trouve à moins de quatre minutes de marche pourra servir le printemps, l’été et l’automne. Ce premier spectacle est un test. Si la population répond bien, il nous sera possible de présenter d’autres spectacles dans le futur. »

D’une grandeur de 16 x 20 pieds, elle est partiellement recouverte pour protéger les équipements de musique. La réalisation de cette infrastructure a été rendue possible grâce à Desjardins qui agit comme commanditaire principal.

Mission du Sentier

Le Sentier du bonheur a comme mission la fraternité, l’environnement et le ressourcement des utilisateurs. Il est situé à cinq minutes de Chibougamau au lac Caché.

Les travaux du Sentier ont débuté il y a 12 ans. La partie thématique sur une distance de 0,8 kilomètre permet aux marcheurs de voir des panneaux d’interprétation. Au total, le sentier a une distance totale de cinq kilomètres, pour un aller-retour.