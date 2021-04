Un terrain synthétique de football-soccer pour Chibougamau

Une aide financière de 3,6 M $ a été octroyée pour la réalisation de deux projets récréatifs dans la région. Ce financement vise l’aménagement d’un terrain synthétique de soccer et de football à Chibougamau et la rénovation de l’aréna de la Nation crie d’Eastmain.

« La construction d’un terrain synthétique de football-soccer est nécessaire et bienvenue. La Ville de Chibougamau souhaite augmenter son offre de services pour répondre à la demande de la population et également favoriser son attractivité. Il s’agit d’un projet dont tous les citoyens pourront bénéficier. Le sport est rassembleur et je suis particulièrement fière de permettre à nos organismes sportifs d’avoir accès à un espace de qualité afin de poursuivre leur développement », a lancé la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr.

L’annonce a eu lieu au début de l’après-midi.

Plus de détails dans notre édition du 28 avril.