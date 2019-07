Une 2e édition du Poker Run aura lieu

Le président du Club VTT Chibougamau, Marcel Piché, ne cache pas qu’il aurait aimé plus de participants lors de la première édition du Poker Run. Cependant, ce serait bien mal le connaitre que de penser qu’il n’y aura pas une 2e édition. Pas question de baisser les bras. Il rencontre son conseil d’administration cette semaine et il a plein de nouvelles idées.

Seulement 20 véhicules et une trentaine de participants après plus d’un an pour préparer le premier Poker Run, il est évident que Marcel Piché était déçu. « Nous avons tellement travaillé fort pour préparer cette première édition… Cependant, tout a fonctionné à merveille. Il n’y a eu aucun incident, et tout le monde s’est bien amusé. En priorité, c’est ce que nous voulions : faire connaitre cet évènement et, là-dessus, nous avons super bien réussi. C’est ce qui me motive à continuer car, depuis que c’est terminé, j’en entends beaucoup parler. C’est certain qu’il y aura une 2e édition et ce sera encore plus gros. J’ai plein d’idées dans la tête. »

Pas de limite

Pour le président du Club VTT Chibougamau, le Poker Run va se poursuivre et il ne sera jamais assez gros. « Les gens m’ont dit qu’ils ont apprécié ce qu’ils ont vu et les participants aussi. J’ai eu des partenaires comme Sport plein air Chibougamau, Imperium et Multivisions. Sans eux, rien n’aurait été possible. Michel Laurendeau, agent de liaison pour la Fédération des clubs quad, était à Chibougamau pour cette première édition et il a aimé ce qu’il a vu. Pour moi, c’est très positif et je poursuis ma mission, car je commence à préparer la 2e édition. »

Marcel Piché travaille pour donner les lettres de noblesse au quad dans la région et il veut quelque chose de solide pour faire connaitre les grandes possibilités qu’offre notre coin de pays à ce sport. « Les gens savent maintenant à quoi s’attendre et je suis certain qu’ils vont embarquer encore plus avec nous lors de la prochaine édition qui se déroulera sensiblement aux mêmes dates que celle de cette année. »

D’autres projets

Il ne faut pas oublier que le Club VTT Chibougamau ce n’est pas que le Poker Run. Le président a bien d’autres projets à réaliser au cours de l’été. « Nous réparons présentement le sentier à l’arrière de La Porte-du-Nord. La semaine dernière, nous avons fait la demande d’autorisation pour un sentier qui partira du lac Gabriel pour se rendre à la Marina, soit environ 6 kilomètres. Le 22 juillet prochain, nous débuterons la construction d’un gazébo près du pont, non loin de la Marina. C’est un très beau coin situé non loin de la ville. Une belle place pour aller faire des piqueniques en quad. »