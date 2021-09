Une aide financière de 38 600 $ pour la bibliothèque municipale

Pour l’exercice financier 2021-2022, la bibliothèque municipale de Chibougamau recevra une aide monétaire de 38 600 $.

Ce montant a été confirmé par le député d’Ungava, Denis Lamothe, qui a tenu à ajouter : « La bibliothèque municipale de Chibougamau est un lieu d’apprentissage et d’accès à la culture québécoise pour tous. Cette aide financière permettra de soutenir la bibliothèque dans la poursuite de ses importantes activités. Cette aide devrait permettre à la bibliothèque d’acquérir de nouveaux livres et aider à ses dépenses annuelles. »

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a précisé par voie de communiqué : « Les bibliothèques publiques sont des lieux qui offrent aux citoyennes et citoyens un accès privilégié à la culture et à l’apprentissage, et qui les mettent en contact avec toutes les facettes des arts. Ce sont aussi des endroits conviviaux qui contribuent à leur épanouissement personnel. Notre gouvernement reconnait le rôle essentiel des bibliothèques publiques dans la démocratisation de l’accès à la culture et au savoir. »