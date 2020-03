Une aire d’arrêt et d’inspection pour véhicules lourds est demandée à Chapais

La Ville de Chapais demande au ministère des Transports du Québec l’aménagement, sur la route 113, d’une aire d’arrêt et d’inspection pour les véhicules lourds avant l’entrée ouest de Chapais ou tout simplement une voie de contournement. C’est que le transport lourd, de plus en plus présent sur le boulevard Springer, amène des problèmes de résidus laissés par les camions.

Le transport par camions lourds dans le secteur, particulièrement le transport de bois en longueur, est devenu problématique sur le boulevard Springer. Les camionneurs s’arrêtent à certains endroits pour nettoyer leur chargement ou pour retirer ou couper des arbres devenus non sécuritaires sur leur remorque. Les lieux les plus fréquentés pour ces activités de nettoyage sont le monument à la mémoire des victimes du feu de 1980, le parc de la Chute et le centre sportif et communautaire.

Le problème est à l’effet que les déchets laissés sur l’accotement du boulevard Springer par ces camionneurs occasionnent souvent des bris mécaniques aux équipements de la Ville lors des périodes de déneigement. Que l’on ait affaire à des bouts de billot de bois ou même un morceau de fer, ceux-ci sont camouflés dans la neige aux abords de la route et refont surface lors des opérations de déneigement. Plusieurs bris ont été constatés sur les différents équipements de la Ville, ce qui occasionne des couts supplémentaires aux opérations de déneigement et des délais pour réparer la machinerie.

Il faut aussi noter qu’il y a présence de gravier laissé sur la chaussé du boulevard Springer de mai à octobre, notamment à l’arrêt obligatoire à l’intersection de la 1re Avenue, et de la poussière émise par les véhicules lourds circulant sur le boulevard, notamment ceux en provenance des chemins forestiers. La Ville a d’ailleurs reçu plusieurs plaintes de citoyens à ce sujet.

De plus, le maire Gamache a, pour appuyer sa demande, mentionné aussi l’accroissement prévu des transports de véhicules lourds avec le démarrage des activités de Nordic Kraft à Lebel-sur-Quévillon.