Une année d’exception pour la Caisse Desjardins de Chibougamau

COVID, finances, gouvernance, ristournes et rénovations, c’était l’heure du bilan le 7 avril dernier alors que la Caisse Desjardins de Chibougamau tenait son assemblée générale annuelle.

« Ça a été une très, très bonne année », considère la directrice de la Caisse de Chibougamau, Annie Gaudreault, qui s’est dite très fière des résultats. « La confiance des membres était là. Notre équipe a été présente parce que les besoins des membres étaient très différents en 2020. Les gens avaient d’énormes besoins financiers, ils avaient besoin de support parce que plusieurs avaient perdu leur travail. Ils étaient insécures. Les gens n’étaient pas en mode projet; ils étaient en mode « Est-ce que je vais être capable d’arriver? » Alors les conseils étaient différents. Aussi, les marchés boursiers étaient très volatiles, les gens ne savaient pas trop où ils s’en allaient. »

Mme Gaudreault ajoute que : « COVID oblige, le volet consommation a beaucoup changé en 2020, alors que les gens étaient davantage dans un mode épargne que durant l’année. Simultanément, souligne la directrice, il y a eu énormément de reports de paiement sur les hypothèques, alors que plusieurs membres se prévalaient d’un report de six mois pour mieux arriver. Des intérêts ont été abolis sur certaines cartes de crédit. La Caisse de Chibougamau a remboursé des excédents aux personnes qui dépassaient le nombre de transactions permises dans leur forfait, parce qu’elles n’étaient pas habituées à travailler autant en mode numérique. »

Quelques chiffres

La Caisse, en date du 31 décembre 2020, bénéficiait d’un actif de 244,4 M$, en hausse de 12,8 % par rapport à l’année précédente. Son passif s’élevait à 221,3 M$, une croissance de 12,7 %.

La Caisse a engendré des revenus de 7,2 M$, en baisse de 0,2 % par rapport à l’année précédente. La dotation à la provision pour perte de crédit est passée de 105 000 $ à 329 000 $, une variation de 213 %. Les excédents avant ristourne aux membres se situent à 3,09 M$ alors que ceux-ci étaient de 2,79 M$ en 2019.

Les ristournes

L’assemblée générale annuelle de 2021 succédait à celle de 2019 puisqu’il n’y en avait pas eu en 2020. Les 7 175 membres se sont vus recommander de verser 465 943 $ de ristournes aux membres individuels et 60 475 $ au Fond d’aide au développement du milieu.

Les membres avaient jusqu’au dimanche 11 avril pour voter sur cette proposition. Au moment d’écrire ces lignes, le résultat du vote n’était pas connu, ni celui du nombre de membres ayant assisté à l’assemblée générale annuelle en mode virtuel.

Conseil d’administration

Alors qu’il n’y a pas eu d’élections en 2020, trois postes pour un mandat de trois ans étaient ouverts au conseil d’administration puisque les mandats de Jules Bédard, Philippe Boudreault et Nicolas Paillard étaient arrivés à terme. Les deux premiers ne se sont pas représentés et il n’y a pas eu d’autres candidatures, de sorte que M. Paillard, un intervenant au Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie, a été réélu par acclamation. Des membres seront cooptés pour remplir les sièges vacants jusqu’aux prochaines élections.

Le président de la Caisse, Steve Forgues, concède n’avoir aucune idée de la raison de cette absence de candidatures. « Peut-être une mauvaise compréhension de ce qu’est un administrateur à la caisse, dit-il […] ou un manque de publicité. Pourtant, on a du plaisir. »

Mme Gaudreault travaille à la Caisse de Chibougamau depuis plus de 20 ans et pense que c’est seulement la seconde fois qu’une situation similaire se produit. « Ça peut faire peur à certains, suppose-t-elle. C’est important, vous êtes la voix des membres. Il y a du temps à mettre, mais c’est constructif en tant qu’individu. »

Agrandissement

La directrice de la Caisse a souligné que les employés de son établissement ont dû travailler un temps dans la poussière et les murs arrachés.

Heureusement, les travaux sont terminés. Un 5 à 7 devait souligner leur achèvement ainsi que les 120 ans du mouvement Desjardins mais la santé publique en a voulu autrement. La Caisse de Chibougamau compte aujourd’hui entre 25 et 30 employés. « Les besoins des membres sont beaucoup moins en comptoir, constate Annie Gaudreault. Ils sont en mode conseil. » Elle note que le boom immobilier a aussi augmenté l’importance du volet conseil.

