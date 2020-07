Une année mouvementée pour L’Aquarelle

La maison d’hébergement L’Aquarelle qui vient en aide aux femmes et aux enfants violentés a hébergé 188 personnes, soit 107 femmes et 81 enfants pour un taux d’occupation de 120 %. Un chiffre record, selon la direction qui a présenté son rapport d’activités 2019-2020 en juin dernier.

Dans une proportion de 77 %, le motif d’hébergement était la violence. La clientèle était majoritairement (77 %) composée de femmes et d’enfants autochtones. Un peu plus de 60 % de la clientèle s’exprimait en anglais. Quant à la moyenne d’âge des femmes, elle était de 33 ans et celle des enfants de 6 ans. Par ailleurs, 84 demandes d’hébergement ont dû être refusées par manque de place. La durée moyenne de séjour était de 33 jours.

Roulement de personnel

En plus du taux record de 120 %, la maison d’hébergement L’Aquarelle a aussi eu une année mouvementée quant au roulement du personnel. En effet, 10 nouvelles employées ont été accueillies et formées, en plus d’avoir dû composer avec 4 départs. « Le plein emploi est difficile à atteindre et le recrutement est un enjeu de taille dans la région. Cela fait en sorte que les intervenantes et toute l’équipe de travail ont dû faire preuve d’une grande adaptation », a indiqué la directrice générale de la maison L’Aquarelle, Marie-Ève Guay. D’autre part, l’Aquarelle a mentionné que les services sont demeurés à leur plein potentiel.

Quelques chiffres

13 184 interventions ponctuelles et 532 interventions de suivi qui ont été réalisées par les intervenantes auprès les femmes et leurs enfants hébergés.

-619 interventions qui ont été réalisées auprès des femmes et des enfants qui ont bénéficié d’un suivi en externe (sans hébergement).

-905 interventions téléphoniques ont été faites.

-48 accompagnements ont été faits pour divers motifs.

-40 ateliers cliniques et 117 activités ludiques de tous genres ont été réalisés.