Une artiste-illustratrice aux mille talents

Sur l’invitation de Marianne Dumas, je suis allé la rencontrer alors qu’elle terminait l’installation de son œuvre au nouvel édifice du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Celle-ci était l’heureuse gagnante d’un concours lancé par le ministère pour orner la façade de son nouvel édifice situé sur la 3e Rue à Chibougamau.

Avant de me présenter à l’artiste-illustratrice, je suis allé fouiller un peu sur Internet. J’ai trouvé ceci et je vous le partage, car c’est très évocateur de la personne que j’ai rencontrée. « Je rêvais d’écrire des livres, d’enseigner les arts et d’être dompteuse de cirque. Aujourd’hui, je suis maman et enseignante, auteur et illustratrice et…je crée tout un cirque. » Voilà, vous connaissez maintenant cette artiste chibougamoise qui enseigne dans une classe maternelle à l’école MacLean Memorial et qui s’occupe de quatre enfants.

C’est suite à un concours ouvert au public que Marianne a décidé d’exprimer sa vision avec des gravures sur des plaques de « stainless steel » (acier inoxydable). Deux autres artistes étaient sur les rangs lors de ce concours, Stéfanie Thompson et Alain Lortie. « Je voulais créer un ensemble représentatif de cet édifice qui touche à la forêt, à la faune et aux parcs. Il était important que cette œuvre touche à la nature avec des arbres, des billots très stylisés. » L’œuvre laisse place à l’imaginaire, surtout en soirée alors que des lumières ont été installées avec le plus grand soin derrière chacune des plaques qui sont indépendantes les unes des autres.

Des personnes merveilleuses

Marianne Dumas a voulu prendre le temps de remercier « plusieurs personnes merveilleuses sans qui ce projet n’aurait pu être ». Un merci immense à ceux qui m’ont aidée avec leurs mains : M. Simon de Gravure Universelle; David Ménard de Men &Fils; Joël et ses 2 soudeurs de Soudure GAM; Sabrina et Cynthia de chez Waldi; Mathieu Galarneau chez Unibec et Dany des Chantiers Chibougamau.

« Il y a aussi ceux qui ont contribué avec leurs talents » : Cynthia Watson pour ses idées inspirantes; Émilie Hamel pour ses mots impeccables; Alexandre Trottier pour son organisation éclairante; Emmanuelle Gendron, Paryse Martin et Ludovic Boney pour leur expertise artistique. Jeff Tremblay pour ses conseils judicieux et son tact.

« Pour ceux qui ont contribué avec leur cœur » : Marie-Louise Gravel, Marco Soucy, Marjolaine Dumas et Chris Kelly.

« Un salut respectueux à mes collègues artistes » : Alain Lortie et Stéphanie Thompson pour leur travail incroyable.