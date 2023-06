Une bonne année, équilibrée

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a déposé son rapport des faits saillants au sujet de la situation financière de la ville au 31 décembre 2022. « Une bonne année », résume la mairesse.

Un des faits marquants de la dernière année, c’est la fin des travaux de la zone de transition, sur la 3e Rue. « Nous pouvons être fiers du résultat qui améliorera la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. De plus, nous avons mis à niveau notre réseau d’aqueduc qui datait du début de notre municipalité », souligne madame Cyr. D’ailleurs, la population a pu remarquer les nouveaux pots à fleurs géants qui ont été changés pour des modèles noirs.

Côté finance

Pour ce qui est des finances de la ville, la mairesse est fière du travail accompli par toute l’équipe. Les revenus générés sont de 19,7 M$ et les dépenses de fonctionnement de 20,2 M$, ce qui résulte d’un déficit de fonctionnement de 537 000 $.

L’explication de ce déficit est simple : il s’agit de notion comptable par rapport au financement et de l’endettement. « Nous avons été très responsables et prudents quant aux dépenses de la dernière année », dit-elle. Un des exemples que nous donne la mairesse, c’est le dossier du garage municipal qui est retourné sur la planche à dessin ou, du moins, les couts et la façon de financer le projet devront être revus. Rappelons qu’à l ‘ouverture des soumissions, les couts étaient au moins 20 % plus élevés que les estimations budgétaires, ce qui a fait reculer les élus chibougamois. « Nous devons nous questionner aussi sur la façon de faire les appels d’offres et la période à laquelle elles sont faites et regarder les meilleures options pour que le tout soit optimal », explique madame Cyr.

Même quand l’on voit des surplus, il faut être prudent, le tout peut être trompeur, selon la mairesse. « Souvent, les surplus sont dus à des projets qui n’ont pas été réalisés dans l’année en cours et qui seront reportés à l’année suivante. Donc ce ne sont pas vraiment des surplus. »

Endettement

En 2022, un montant de 1,5 M$ a été affecté au remboursement de la dette à long terme. Un montant de 1,4 M$ a été affecté aux activités d’investissement. De plus, une somme de 3,7 M$ a servi à amortir les immobilisations pour l’année 2022. « Ce qui nous donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 3 M$, souligne la mairesse. Ainsi, l’endettement total net à long terme au 31 décembre 2022 était de 16,6 M$ par rapport à 16,5 M$ en 2021.

Le montant de la dette approche maintenant la fameuse barre du 17 M$ que la mairesse Cyr ne voulait pas dépasser il y a quelques années. Selon elle, la conjoncture n’est plus la même et cette limite devrait être revue. « Notre assiette foncière a augmenté dans les dernières années, mais nous n’avons jamais ajusté notre cible d’endettement. C’est évident qu’avec les projets qui s’en viennent, il va falloir réajuster cette barrière », estime l’élue.

Il ne faut pas perdre de vue que les futurs travaux seront réalisés en fonction des capacités financières de la ville et des subventions obtenues, mais le financement de ces projets aura un impact sur notre ratio d’endettement. La mairesse est consciente que cette révision arrivera plus tôt que tard, mais le sujet est dans l’air depuis un bon moment selon Mme Cyr.

Travaux

Concernant les travaux à venir dans un futur proche, il faut penser au centre de transbordement au lieu d’enfouissement technique pour permettre une meilleure efficacité des opérations de recyclage qui coutera 2,2 M$, la mise aux normes des lampadaires qui devra être complétée pour 250 000 $. Dans les prochains mois, le comité des finances se penchera également sur le cout des différents services de la ville et adoptera une planification stratégique pour les projets majeurs à long terme.