Une carte du tourisme québécois en économie sociale est lancée

Les Pôles régionaux d’économie sociale du Québec se sont concertés et ont mis sur pied un outil simple et facile à utiliser pour faire découvrir les entreprises d’économie sociale à travers la province. Ils viennent de lancer la toute nouvelle carte du tourisme québécois en économie sociale.

À l’aube des vacances estivales, les Pôles régionaux d’économie sociale du Québec (Pôles) veulent inviter les Québécois à découvrir ou redécouvrir les attraits touristiques et culturels ainsi que les commodités d’économie sociale qui sont disponibles au Québec, et ce, à l’aide d’une carte sur Google Maps. La carte que l’on peut consulter a été préparée par l’ensemble des Pôles et regroupe près de 700 adresses tant pour le plein air, l’hébergement, les activités culturelles et autres bons plans pour les vacances.

Toutes sont issues de l’économie sociale : des organisations à but non lucratif avec une activité économique (OBNL) telles que des musées, des auberges de jeunesse et les zones d’exploitation contrôlée (ZEC), ou encore des coopératives (coop) comme des microbrasseries, des centres de plein air et des boutiques.

« L’enthousiasme a été instantané lorsque l’initiative a été lancée au sein du réseau des Pôles et je suis certain que la carte connaitra un aussi bel accueil auprès du public! La mission des Pôles est de faire la promotion de l’économie sociale dans chacune de leur région respective. Quoi de mieux alors que de créer cet outil afin que tous et toutes puissent découvrir et apprécier les richesses des entreprises d’économie sociale pendant la saison estivale! L’ensemble du réseau est heureux de vous présenter cette carte qui sera mise à jour, année après année, afin qu’elle s’inscrive comme une référence pour les voyageurs locaux », a souligné Loïc Lance, directeur de la Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (TRESCA).

Économie sociale

Les entreprises d’économie sociale, qu’on appelle aussi des entreprises collectives, répondent selon les Pôles aux besoins de leur communauté et de leur territoire tout en exerçant une activité qui stimule l’économie locale et en tenant compte d’enjeux socioenvironnementaux importants tels que le développement durable, l’équité, l’inclusion et la diversité. La pandémie a d’ailleurs démontré que la province a besoin d’entreprises qui mettent l’humain au cœur de leur mission. En plus ce sont des entreprises qui sont généralement plus stables et plus pérennes que des entreprises privées.

Les secteurs touristiques et culturels ont été parmi les plus touchés par la crise sanitaire. La carte proposée par les Pôles s’inscrit dans une démarche de sensibilisation pour une relance économique qui place la collectivité au-devant de la maximisation des profits. Elle a donc pour objectif d’encourager les Québécoises et Québécois à faire des choix à fort impact socioenvironnemental pour leurs vacances d’été.

Pôle Jamésien

Le Pôle Jamésien qui est chapeauté par l’Administration régionale de la Baie-James a lui aussi pour but de développer l’économie sociale sur son territoire et de recruter le plus grand nombre d’entreprises d’économie sociale.

La liste des membres jusqu’à maintenant est diversifiée et ne peut que s’agrandir au dire de Aube Rokosz qui est chargée de projet en économie sociale pour le Nord-du-Québec. Cette liste comprend des campings comme celui du lac Pajegasque à Beaucanton et le camping du lac Opémiska à Chapais, le centre d’amitié Eenou de Chibougamau et La Mine d’Or de Chibougamau, le CPE Peluches et Baluchons de Chapais ainsi que FaunENord. Aussi diversifiées soient-elles dans leurs activités, elles sont toutes des entreprises d’économie sociale. À cette même liste, il ne faudrait pas oublier aussi les festivals qui en font partie dont le Festival du doré Baie-James de Chapais.

Si vous vous reconnaissez et que vous aimeriez en savoir plus sur le sujet, le Pôle jamésien d’économie sociale est toujours prêt à accueillir de nouveaux membres. L’adhésion, qui est gratuite, vous permettra de faire partie du réseau, d’avoir une plus grande visibilité avec des accès à des services de consultation.