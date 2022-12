Une Chibougamoise sur la glace au Centre Bell

La plupart des téléspectateurs qui ont regardé l’émission d’avant-match et la partie du Canadien de Montréal le samedi 19 novembre ont sûrement été touchés de voir l’hommage rendu aux enfants malades. Parmi les enfants au centre de la glace lors de la présentation, imaginez-vous que c’est Rose une belle petite fille de Chibougamau qui était accompagnée par le gardien du Canadien, Jake Allen (#34).

Soirée Leucan

Chaque année, les Canadiens de Montréal délaissent le bleu-blanc-rouge en faveur du mauve, alors qu’ils dédient un match aux enfants atteints de cancer pour les soutenir dans leur combat. Cette année, c’est une cinquantaine d’enfants qui étaient reçu par l’organisation du Canadien. Entre une cérémonie d’avant-match émouvante sur la glace, une remontée palpitante couronnée par une victoire du Tricolore et une rencontre avec les joueurs après le match, les jeunes membres de Leucan qui étaient sur place ont vécu une soirée inoubliable au Centre Bell.

Une Chibougamoise

Lors de cette belle soirée, elle a fait la fierté de toute la région du Nord-du-Québec. Rose, qui a 7 ans, a été invitée par Leucan. Elle est atteinte de la sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie qui s’attaque aux organes vitaux par des tumeurs souvent bénignes. Elle est actuellement en traitement pour arrêter des masses aux reins et au cerveau.

Une journée de rêve

La mère de Rose, Karolanne Larouche, a bien voulu nous raconter leur journée de rêve. Tout d’abord, les familles ont été reçues à un cocktail, accueillies par les femmes des joueurs, en plus de deux membres de la formation montréalaise qui étaient sur place et qui se sont prêtés au jeu pour un photobooth. Les commentateurs de RDS et les propriétaires du Centre Bell étaient aussi présents. Par la suite, les enfants choisis pour la cérémonie d’avant-match ont quitté pour se préparer et être prêts pour leur entrée sur la glace avant l’hymne national.

« On a demandé aux joueurs de tous se mettre ensemble avec les enfants pour montrer que nous sommes tous unis dans la lutte contre le cancer. » Pour ce geste très significatif, Rose avait la chance d’être accompagnée par le gardien du Tricolore, Jake Allen.

Par la suite, Rose et sa famille ont assisté au match dans une loge du Centre Bell. « Nous avons été accueillis comme des rois par les propriétaires de la loge », lance la mère de Rose. Lorsque la soirée s’est terminée, les familles étaient invitées dans une salle où une surprise attendait les enfants et les amateurs du Canadien. Puis c’était la visite des joueurs, qui se sont prêtés à une session d’autographes et de photos. « Les joueurs et leurs femmes ont été exceptionnels avec les enfants », ajoute la maman.

« On a pu voir Gallagher jouer avec une petite fille et sa balloune, Caufield faire une grosse accolade à un jeune homme ainsi que tous les autres joueurs prendre leur temps pour discuter avec les enfants », raconte-t-elle.

Mme Larouche nous parle d’une soirée remplie de magie, digne d’un conte de fée. Une soirée qui restera à jamais gravée dans la mémoire de sa fille. Elle en profite pour dire un énorme merci à Leucan, mais encore plus à tous ceux qui donnent généreusement. « Car c’est grâce à eux que des familles, comme nous, avons un répit où l’on oublie la maladie. Des soirées comme celle-là, ça donne un énorme boost d’énergie. »

@Légende : Parmi les enfants au centre de la glace lors de la présentation, Rose était accompagnée par le gardien du Canadien, Jake Allen (#34).