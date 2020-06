Une cinquantaine de postes sont disponibles

Au moment où le gouvernement Legault est à combler les postes vacants dans le milieu des CHSLD un peu partout au Québec, qu’en est-il pour le Nord-du-Québec ? Avons-nous besoin nous aussi de main-d’œuvre dans le domaine de la santé ?

Beaucoup de postes disponibles

Eh bien, il semble que oui. Le contraire nous aurait surpris puisque le problème est généralisé dans l’ensemble de la province et nous n’y échappons pas. En regardant les offres d’emploi sur le site Internet du Centre de santé et des services sociaux de la Baie-James (CRSSSBJ), on constate rapidement que plusieurs postes sont disponibles. Trois titres d’emplois sont plus en demande, soit infirmières, infirmières-auxiliaires et préposés aux bénéficiaires. Nous n’utilisons qu’un seul genre, mais les postes sont ouverts aux hommes comme aux femmes sans distinction. Mais on remarque aussi des postes disponibles au niveau administratif et de soutien comme, par exemple, aux cuisines et dans l’entretien. Plusieurs postes sont aussi ouverts à plusieurs professionnels de la santé.

(La suite de cet article est réservé à nos abonnés.)