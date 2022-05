Une Débâcle pop propre, rap et folk-trash-post-trad

Simon Kearney, Kirouac et Kodakludo et les Chiens de Ruelles: la 7e édition de la Débâcle, qui prendra place le 20 mai prochain, sera aussi loin que faire se peut d’un festival de berceuses ou de musique ambiante!

Trois bars et trois groupes se succéderont dans cette relativement jeune tradition qu’est la Débâcle, qui a pour objectif de garder les gens à Chibougamau pour un long weekend. C’est aussi, rappelle Patrick Compartino, membre du C.A. de l’organisation, pour rendre hommage aux années fastes où les orchestres étaient nombreux à jouer à Chibougamau.

« L’idée, explique sa collègue Colette Filion, c’est d’inviter des groupes émergents, et la foule se déplace pour les voir. On fait découvrir des groupes originaux, moins connus. »

Au fil des années, la Débâcle a invité, entre autres, Random Recipe, Alaclair Ensemble, Mononc’ Serge, Dany Placard et Les Deuxluxes.

Encore une fois cette année, un camion-restaurant permettra aux spectateurs d’apaiser leur fringale.

Simon Kearney

La soirée débutera à 19 h au Maxi M’Hom avec Simon Kearney. Après s’être démarqué dès l’âge de 14 ans à l’émission Belle et Bum par ses talents de guitariste, Kearney a signé deux albums, La vie en mauve et Maison ouverte (2019) où il a développé son pop’n’roll – ou encore sa pop pas propre comme il aime le dire -, une musique accessible et dansante, qui puise dans les années 80.

Kearney, un multiinstrumentiste, est un invité régulier du Festival d’été de Québec; selon les images qu’on peut glaner sur Internet, il est très à l’aise sur scène.

Kirouac & Kodakludo

Le duo Kirouac et Kodakludo occupera la scène du Pub royal à 21 h. Les rappeurs hip-hop ont lancé l’album en juin Les Gradins, qui est aussi un album de bande dessinée et de photographie. L’oeuvre de ces artistes multidisciplinaires, qui ne manquent pas d’humour, contient des collaborations de Mantisse et de Calamine. En 2019, Kirouac et Kodakludo avaient créé Amos, inspiré par le personnage du romancier québécois Bryan Perro et par le dessin animé, Avatar. Ils revendiquent trois millions d’écoutes de leurs trois premiers EP sur différentes plateformes.

Chiens de Ruelles

Les Chiens de Ruelles cloront le bal sur la terrasse de Maître Renard, à 23 h, avec leur folk-trash-post-trad où s’harmonisent guitare, voix, contrebasse, banjo, harmonica et mandoline. À quoi s’attendre? « On essaie de faire un genre de réunion de famille, dit le chanteur et guitariste du groupe, Olivier Renaud. Tout le monde est impliqué dans le show. On aime beaucoup échanger avec le monde dans la salle. On dit beaucoup de niaiseries, d’absurdités. […] Ça brasse beaucoup, ça trashe, ça bodysurfe. Le party est souvent au rendez-vous. »

En avril 2023, les Chiens de Ruelles fêteront les 10 ans de leur premier album, Un pas de plus vers nul’part.

Il y en a eu quatre depuis, dont le dernier, Folie volontaire. En continuité avec les autres, précise Renaud, mais plus axé sur les mélodies et les paroles que les précédents.

Un retour apprécié

« En show, on fait un melting pot, énonce-t-il, des tounes que les gens aiment des premiers albums et des tounes du dernier, qui explore le thème de la folie. Ça brasse, mais il y a des tounes plus posées. Les autres sont plus party. »

Le groupe a peu tourné pendant la pandémie, quelques shows en aout 2021 suivis d’une tournée à Québec, Montréal et Havre-Saint-Pierre.

« On a fait huit shows en deux ans, déplore le chanteur. Ça commence à être long. On a hâte de revoir notre monde, de vivre notre folie au maximum. […] » Au fil du temps, le groupe a joué dans quelques grosses salles, mais préfère les lieux plus propices à la proximité avec le public.

Les Chiens de Ruelles ne sont jamais venus à Chibougamau; une tournée, marquée par d’épiques problèmes mécaniques, les a menés directement du Lac à Amos.

Trois albums en chantier

Plombier de métier, Olivier Renaud a abandonné la tuyauterie alors qu’on l’a plus ou moins forcé à monter sur scène à Tadoussac, lors d’un passage à la légendaire auberge de jeunesse locale. En parallèle à sa carrière avec les Chiens, il travaille actuellement à son premier album solo dont quelques chansons sont déjà disponibles sur différentes plateformes.

« Ça devrait sortir d’ici un an, évalue Renaud. Ça ressemble aux Chiens de Ruelles mais avec plus de finger picking, de réflexions personnelles et d’introspection. » « Je me permets d’être plus kétaine », s’esclaffe-t-il!

Pour célébrer son dixième anniversaire, le groupe projette de publier deux albums en 2023. « Un album brand new, énumère Renaud, et l’autre un genre de retour vers le futur, un album très concept avec des chansons qui datent des débuts, mais n’ont jamais paru. »

Au moment d’écrire ces lignes, les passeports donnant accès aux trois spectacles sont tous vendus; il reste des billets pour les performances au Pub Royal (Kirouac & Kodakludo) et à Maître Renard (Chiens de Ruelles).