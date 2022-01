Une décision au début de février

Nous avons discuté avec le président, Serge Audet, et la vice-présidente, Josée Boulianne, sur les chances d’avoir une 55e édition du Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau.

La vice-présidente et directrice du financement, Josée Boulianne, estime qu’il est encore trop tôt pour donner des réponses. « Nous avons eu une réunion virtuelle du conseil d’administration et nous avons décidé de maintenir la préparation de cette 55e édition. Il est difficile d’en dire plus, car tout peut changer demain matin. Plusieurs alternatives ont été discutées et une chose est certaine, nous avons besoin du soutien de nos partenaires et de toute la population. Les billets de Loto-Rallye sont en vente et c’est un bon moyen de nous apporter votre aide. »

Le président, Serge Audet, précise lui aussi que le conseil d’administration n’a pas d’autres choix que de travailler selon les mesures de la Santé publique. Quelque fois, ces mesures évoluent rapidement alors il est difficile pour l’organisation, au moment présent, de prendre des décisions sur la présentation des différentes activités. « Nous avons discuté de différentes solutions mais, même elles, peuvent ne plus être possibles dans quelques jours. Nous allons donc patienter jusqu’au début de février avant de nous prononcer. »