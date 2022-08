Une dernière année sous le signe de la résilience pour DC

Développement Chibougamau a tenu dernièrement son assemblée générale annuelle pour clore sa dernière année financière. L’organisation qui a déjà annoncé un changement d’orientation pour l’an prochain était pour l’occasion présidée une dernière fois par le conseiller Luc Michaud qui cédera son siège à Nichèle Compartino.

Dans son résumé, le président Michaud parle d’une autre année sous le signe de la résilience et des ajustements avec la pandémie. Le va-et-vient de l’équipe entre le télétravail et le présentiel au gré des directives sanitaires de la santé publique a aussi demandé beaucoup d’ajustement. Un grand défi attendait l’équipe au printemps avec la demande de la municipalité, de prendre en charge pour la première année fois la gestion du Bureau d’information touristique (B.I.T.) de Chibougamau.

Comme tout le monde, l’organisation n’a pas été épargnée par la rareté de main-d’œuvre. Pour réussir à offrir le service aux touristes, chaque membre de l’équipe a dû assurer à tour de rôle l’horaire d’accueil des visiteurs comme préposé. Le président, dans son résumé, de l’année a tenu aussi à remercier l’équipe de leur dévouement et solidarité envers l’organisation. L’augmentation de la productivité de l’équipe a significativement augmenté au niveau informatique à la suite de l’implantation des applications de Microsoft 365 et de l’hébergement des dossiers dans l’infonuagique.

L’organisation a un budget d’environ 500 000 $ annuellement.

Changement d’orientation

Avant même la tenue de son AGA, la Ville de Chibougamau avait annoncé la changement d’orientation de Développement Chibougamau. C’est maintenant Nichèle Compartino qui sera à la tête de l’organisme. Certains mandats de Développement Chibougamau seront revus ou simplement complètement changés. Les efforts de l’équipe seront concentrés sur l’attractivité de la municipalité. Inquiet de la diminution de la population, le conseil municipal croit qu’élargir le mandat et de mettre plus d’efforts à rendre la ville unique et attractive sera bénéfique à long terme. Avec le départ de Lyne Choquette, le CA est en processus d’embauche pour se trouver un nouveau directeur général.