Une des plus grosses éditions jamais présentées

Le plus gros tournoi de pêche au Québec, le Festival du doré Baie-James, est de retour cette année avec une édition complète, mais qui n’a rien de normal. La direction a voulu souligner en grand son retour après cette longue absence de 2 ans.

Le retour en force de la 21e édition avec des bourses plus importantes et une programmation plus étoffée est, oui, lié au retour après deux ans d’absence, mais aussi au fait que depuis un certain temps la population voulait une programmation un peu plus étoffée. « C’est bien sûr que nous voulions revenir en force, nous lance la présidente, mais il n’y a pas juste ça. Nous avons aussi écouté les gens. Plusieurs nous ont demandé un peu plus de spectacles et nous les avons écoutés. »

Depuis quelques années, la compétition de pêche qui est de plus en plus compétitive a demandé beaucoup d’efforts au comité et celui-ci avait délaissé un peu les activités hors compétition. Alors un retour à plus d’activités sur le site était normal et bien accueilli par les festivaliers. « Les gens le méritent bien après deux ans d’absence et ça va nous permettre de voir aussi s’ils participent », mentionne madame Toulza.

208 000 $ en prix et en bourses

Le montant des prix et des bourses qui seront remises durant tout le festival et les compétitions sont aussi un sommet en soi. Ce n’est jamais arrivé que le festival remette des sommes aussi importantes. Dans le volet amateur, il y a plus de 150 000 $ en prix; juste le volet féminin, il y a 5 000 $; volet Jeunesse plus de 3 000 $. Il y a aussi le prix de 500 $ chaque jour pour le plus gros doré et ce prix sera également majoré. « Nous avons plein de belles surprises pour les participants cette année avec des prix et des bourses beaucoup plus importantes », précise la présidente.

Pour ce qui est des professionnels, ils ne seront pas en reste cette année avec une bourse pour l’équipe gagnante de 25 000 $. C’est du jamais vu au FDBJ. Les bourses totalisent au minimum 58 000 $ en argent pour les professionnels. « Nous avons travaillé fort, nous sommes allés chercher de nouveaux commanditaires et de nouveaux partenaires. Sans oublier ceux qui sont avec nous depuis longtemps et qui sont revenus après les deux années d’absence, c’est une fierté », affirme Mme Toulza.

Pour ce qui est des inscriptions pour le volet professionnel, ça va bien, nous mentionne la présidente. « Nous sommes là aussi contents et rassurés, nous dit Mme Toulza. Avec le prix de l’essence, rien n’était certain. Ça aurait pu en freiner plusieurs, mais les équipes répondent présentes. » Comme le festival reçoit environ un peu plus d’une soixantaine d’équipes ordinairement, le comité n’est pas inquiet. Plusieurs équipes ont confirmé leurs inscriptions verbalement. La direction sait aussi que quelques équipes se formant sur le tard, le nombre d’équipes sera encore au rendez-vous cette année.

Amélioration sur le site

La pandémie aura eu un petit côté positif du côté du FDBJ. Cette pause a permis à l’organisation de faire de petites améliorations sur le site. La première chose que les visiteurs remarquent, c’est une affiche qui a été installée sur le bord de la 167 pour identifier l’entrée pour le lac Opémiska. Une rallonge a été faite au chalet d’accueil pour protéger des intempéries et aussi les festivaliers pourront voir le foyer de 12 pieds de haut dont le festival a fait l’acquisition.

La présidente lance aussi un appel à ceux et celles qui aimeraient être bénévoles pour le festival. « Je ne refuserai jamais un bénévole, lance Mme Toulza. Vous n’avez qu’à téléphoner au festival et on va s’organiser. »

Programmation

Les festivités débuteront en force dès le premier week-end avec le jeudi 23 juin prochain sur les rives du lac Opémiska avec l’ouverture du festival qui sera cette année fort animé avec le spectacle de Laurence Doire et les feux d’artifice. Le vendredi, 24 juin David Jalbert s’exécutera sur scène; le samedi 25 juin, ce sera au tour du Landy Rose Band. Toute la semaine, une panoplie d’activités ont été organisées par le festival jusqu’à la soirée ultime de remise des prix et bourses le samedi 2 juillet alors que la soirée de fermeture sera animée par nul autre que Norman Byrns avec, en fin de soirée, le Charlie Price Band.

Légende : Après deux ans, l’organisation promet aux festivaliers plus d’activités sur le site.

Légende : La présidente, Nancy Toulza, promet un retour en force de la 21e édition avec des bourses plus importantes et une programmation plus étoffée.

Photos : Courtoisie FDBJ