Une excellente performance du Club Natchib

Le Club Natchib (CNCC) qui participait les 10, 11 et 12 février derniers à la Coupe des régions à Baie-Comeau a terminé au 2e rang sur les 11 clubs en lice. Ce fut également l’occasion pour les nageuses de remporter, à ce rendez-vous annuel, 10 médailles dans plusieurs disciplines.

« Le rang attribué aux clubs tient compte de l’amélioration du temps personnel des participants. Avec une deuxième position, on peut dire qu’il s’agit d’une excellente performance. Durant ce week-end de compétition, elles ont presque amélioré tous leurs temps », explique Julie Arbour, entraineuse-chef du Club Natchib.

Les nageuses ont bonifié 13 temps sur 16. Lydia-Maude Bouchard et Ève Ouellet ont amélioré cinq temps alors que Laurie-Pier Bouchart a fait de même avec trois temps.

Retour à la maison avec 10 médailles. « Il s’agit d’une très bonne année pour nous. On remporte souvent des médailles. Toutefois la dernière Coupe des régions fut exceptionnelle avec 10 médailles au cou des représentantes du Club », ajoute-t-elle.

Pour participer à cette rencontre provinciale, il faut, au préalable, avoir réussi des temps à l’occasion des compétitions qui ont lieu avant la Coupe des régions. La dernière compétition préparatoire à celle de Baie-Comeau s’est tenue, le week-end du 4 février dernier à Dolbeau-Mistassini.

Le CNCC qui existe depuis 40 ans compte une soixante de nageurs et nageuses qui se pratiquent de quatre à cinq fois par semaine. Pour en savoir davantage sur le Club Natchib, rendez-vous sur la page Facebook du Club.

MÉDAILLE D’OR

• Laurie-Pier Bouchard – 50 m et 200 m dos;

• Ève Ouellet – 200 m brasse, 50 m libre, 200 m libre et 100 m brasse;

• Laurie-Pier Bouchard – 100 m dos et 50 m papillon.

MÉDAILLE DE BRONZE

• Lydia-Maude Bouchard – 800 m libre;

• Ève Ouellet – 100 m libre.