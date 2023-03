Une expo universelle au CECC

Pour sensibiliser la population aux agressions sexuelles, le Centre de femmes les Elles du Nord (CFEN) présente au Cégep de Chibougamau l’exposition T’étais habillée comment? les 15 et 16 mars.

Depuis sa création en 2014, sous des noms légèrement différents, l’exposition a tourné un peu partout en Amérique du Nord, mais aussi en Europe et en Afrique. À la base, on y retrouve des témoignages écrits de femmes victimes de viol, un poème et, surtout, des vêtements. Des jupes, des pantalons, une robe, des t-shirts. Des vêtements ordinaires, rien de provoquant.

Le but de l’exposition est de défaire le mythe tenace selon lequel les vêtements d’une victime ont suscité ce qui lui est arrivé.

« C’est un mythe persistant, rappelle Véronique Pearson, animatrice-intervenante au CFEN. Elles ont souvent des vêtements ordinaires. L’agresseur est responsable de ses actes. »

L’inspiration d’un poème

L’exposition a été créée pour l’Université de l’Arkansas par Jen Brockman et Mary Wyandt-Hiebert, inspirée par un poème de Mary Simmerling; on la présentait comme une « installation artistique de survivants ». À l’origine, les idéatrices du projet avaient fait concevoir des vêtements à partir des descriptions des victimes. Mais les Elles du Nord, qui ont déjà présenté l’expo au Centre d’études collégiales en 2019, ont elles-mêmes créé les vêtements de celle-ci.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 15 mars durant un 5 à 7 qui servira aussi à faire de la sensibilisation aux agressions sexuelles. Des ressources d’aide seront disponibles sur place.

Le lendemain, un diner servira d’assises à des discussions sur cette thématique. L’exposition sera ensuite démontée.