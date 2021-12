Une exposition virtuelle en France pour Pierre Bureau

Pierre Bureau ne fait jamais les choses à moitié. Pour souligner ses 45 ans comme pastelliste, il présente une soixantaine de ses œuvres dans une exposition virtuelle Mondes parallèles, au MACVR3D, un musée virtuel situé à Longwy en France.

Cette exposition est présentée depuis le 1 novembre et se maintiendra jusqu’au 30 avril 2022. Les 60 pastels de l’exposition ont été réalisés entre 1978 et 2021. Les gens de la région qui suivent les travaux de cet artiste depuis ses débuts ne seront certainement pas étonnés de lire comme présentation de cette exposition : « Les œuvres proposées vont bien au-delà du paysage étoilé ou de l’aurore boréale. Que ce soit un paysage, une nébuleuse ou un sujet plus abstrait, les pastels de Pierre Bureau partent de l’imaginaire au service de la lumière, de la texture et/ou de la couleur. »

L’artiste a effectué sa première exposition en 1978 et, depuis ce temps, il n’a cessé de développer sa technique dans le monde du pastel, mais aussi comme astronome amateur. En 1996, il a mis son ingéniosité et ses connaissances scientifiques au profit de la création. Il a conçu une œuvre unique au monde : un planétarium mobile dans lequel trois à quatre personnes peuvent admirer une magnifique simulation du ciel nordique. L’astronome passe des heures à la bibliothèque municipale pour partager ses connaissances avec les étudiants de la région.

Première exposition rétrospective

Dans sa présentation, nous pouvons lire : « La beauté, l’originalité et la diversité se retrouvent dans son trait de pastel. L’acrylique rejoint le pastel pour les textures. L’acrypastel est né. Chaque œuvre de l’artiste devient une aventure cosmique où le temps, l’espace et les formes primitives sont représentés. Avec sa grande expérience des expositions, les prix et distinctions s’accumulent. » En effet, en 2013, l’international s’ouvre à lui. D’abord avec des expositions au Canada, puis avec des expositions muséales en France depuis 2020. Depuis le 1 novembre, il présente sa première exposition rétrospective au Musée d’art contemporain VR3D, un musée indépendant, géolocalisé à Longwy en France.

Catalogue d’exposition

Sa présentation mentionne que le catalogue d’exposition bilingue de 60 pages qui accompagne l’exposition est disponible gratuitement en e-version sur le site du musée. Certaines œuvres originales qui sont présentées dans le catalogue sont en vente dans la boutique en ligne du musée pour toute la durée de l’exposition. Celle-ci est visible gratuitement sur Internet et dans le casque de réalité virtuelle sur le site : www.macvr3d.com