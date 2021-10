Une fête d’Halloween hautement inflammable

Toute la population doit encercler le 29 octobre dans son agenda et écrire en gros, MAISON DES JEUNES de 18 h 30 à 20 h 30. À l’occasion de l’Halloween, une invitation précise que les visiteurs pourront vivre une expérience unique, divertissante, effrayante, gratuite et sucrée.

Difficile de refuser une telle invitation alors qu’à l’extérieur de la maison des jeunes, un parcours d’horreur sera aménagé et qu’un spectacle d’artistes multidisciplinaires de la rue et du cirque sera présenté. « Dans un décor postapocalyptique, trois artistes offriront des prestations de cracheur de feu, de jongleur et d’équilibriste qui performeront sur le site », comme le souligne un communiqué. C’est grâce à des partenaires et une contribution financière de la Ville de Chibougamau que la maison des jeunes a pu se joindre Maxime Chevalier, artiste cracheur de feu ainsi que deux autres artisans multidisciplinaires des arts de la rue et du cirque.

Un parcours d’horreur

La dernière présentation de la fête d’Halloween à la maison des jeunes avait connu un immense succès. Il semble que le 29 octobre prochain sera encore plus apocalyptique grâce à la participation du groupe Ungava. Les responsables de cette entreprise ont prêté énormément de matériel pour ajouter encore plus d’intensité à cette activité. Le communiqué ajoute : « Groupe Ungava nous prêtent 2 véhicules hors d’usage qui seront littéralement en feu lors de l’évènement. Bon OK, les véhicules ne seront pas réellement en feu, mais des machines à brouillard et des lumières qui simulent les flammes seront installées à l’intérieur des véhicules. L’entrepreneur, Jonathan Poirier, nous accompagne dans la réalisation des décors et des costumes pour l’évènement. Cela devrait rendre l’activité encore plus effrayante et immersive pour les participants qui se joindront à nous. »

Sentiment d’appartenance

Pour le personnel de la maison des jeunes, cette fête de l’Halloween permet de stimuler le sentiment d’appartenance envers l’organisation. « Les ados qui contribuent à l’évènement développent leur relation sociale à travers une tâche commune. Ils vivent des réussites personnelles et collectives. L’activité permet, à l’aide des intervenants-/animateurs, de se responsabiliser à travers les différentes tâches. Ah, j’oubliais! L’Halloween nous permet aussi, bien entendu, de manger plein de bonbons! »